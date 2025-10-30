आईओसी ने ओलंपिक ईस्पोर्ट्स खेलों के लिए सऊदी समिति के साथ साझेदारी समाप्त की

लुसाने, 30 अक्टूबर (आईएएनएस)। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) और सऊदी ओलंपिक एवं पैरालंपिक समिति (एसओपीसी) ने ओलंपिक ईस्पोर्ट्स खेलों के लिए अपनी साझेदारी आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दी है। इस फैसले के साथ 12 साल पुरानी इस साझेदारी का अंत हो गया। यह साझेदारी पूर्व में 2027 तक निर्धारित थी।

आईओसी का यह नवीनतम निर्णय ई-स्पोर्ट्स समुदाय और गेमिंग उद्योग के हितधारकों के साथ कई परामर्शों के बाद आया है, जिसमें इस वर्ष जून में आयोजित प्रकाशक और डेवलपर फोरम भी शामिल है, जिसका उद्देश्य खेलों के लिए एक व्यावहारिक रूपरेखा विकसित करना था।

एक विज्ञप्ति के मुताबिक, आईओसी और एसओपीसी पिछले एक साल से ओलंपिक ईस्पोर्ट्स खेलों की योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन दोनों पक्षों ने अपनी ईस्पोर्ट्स महत्वाकांक्षाओं को अलग-अलग रास्तों पर आगे बढ़ाने के लिए अलग होने का फैसला किया।

आईओसी ने एक बयान में कहा, "आईओसी अपनी ओर से विराम और चिंतन प्रक्रिया से प्राप्त प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए ओलंपिक ईस्पोर्ट्स खेलों के लिए एक नया दृष्टिकोण विकसित करेगा और एक नए साझेदारी मॉडल का अनुसरण करेगा।"

समिति ने बताया कि यह दृष्टिकोण ओलंपिक ई-स्पोर्ट्स खेलों को ओलंपिक आंदोलन की दीर्घकालिक महत्वाकांक्षाओं के साथ बेहतर ढंग से जोड़ने और ओलंपिक ई-स्पोर्ट्स खेलों द्वारा प्रस्तुत अवसरों को और व्यापक रूप से फैलाने का एक अवसर होगा, जिसका उद्देश्य जल्द से जल्द उद्घाटन खेलों का आयोजन करना है।

आईओसी ने ओलंपिक ई-स्पोर्ट्स खेलों की मेजबानी के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की, हालांकि पहले संस्करण की सटीक समय-सीमा अभी अनिश्चित है।

समिति ने कहा कि उसकी योजना उद्घाटन खेलों को जल्द से जल्द आयोजित करने और प्रकाशकों और डेवलपर्स के सुझावों के साथ आयोजन की संरचना को आकार देने की है।

सऊदी अरब स्थित ईस्पोर्ट्स वर्ल्ड कप फाउंडेशन स्वतंत्र रूप से अपनी ईस्पोर्ट्स महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाता रहेगा। इसका प्रमुख राष्ट्रीय टूर्नामेंट, ईस्पोर्ट्स नेशंस कप, 2026 में रियाद में शुरू होने वाला है और हर दो साल में आयोजित किया जाएगा।

--आईएएनएस

पीएके/