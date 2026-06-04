आईजीपीएल टूर 2026: भारत क्लासिक में आर्यन और कोचर की शानदार शुरुआत

एल जदीदा (मोरक्को), 4 जून (आईएएनएस)। आर्यन रूपा आनंद ने 5 लाख डॉलर की इनामी राशि वाले आईजीपीएल भारत क्लासिक के पहले दौर में शानदार शुरुआत की। आर्यन ने पिछले महीने कांगो में इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग (आईजीपीएल) टूर पर अपना पहला पेशेवर खिताब जीता था।

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मैसूर के रहने वाले और दो बार के ऑल-इंडिया एमेच्योर चैंपियन आर्यन ने 4-अंडर 68 का स्कोर बनाया। वह थाईलैंड के क्लबहाउस लीडर रुंचनापोंग यूप्रायोंग (65) से तीन स्ट्रोक पीछे रहे।

आर्यन, जिन्होंने कांगो में जीत हासिल करते समय तीन सब-पार राउंड खेले थे, थाईलैंड के गन चारोएनकुल और अनुभवी ग्वाटेमाला के जोस टोलेडो के साथ खेले। शुरुआती बोगी के बाद, उन्होंने अपनी लय वापस हासिल करते हु्ए, तीसरे से पांचवें होल तक लगातार तीन बर्डी बनाईं, और फिर एक दूसरा शॉट खेला। नौवें होल पर एक बर्डी ने उन्हें टर्न पर 2-अंडर पर पहुंचा दिया। उन्होंने 14वें और 18वें होल पर दो और बर्डी जोड़ीं, जो दोनों पार-5 थे, और 68 के स्कोर के साथ समाप्त किया, जिससे वे 7वें स्थान पर बराबरी पर रहे।

इस बीच, लगभग आधे खिलाड़ी अभी भी मोरक्को के लंबे मजगन बीच एंड गोल्फ रिजॉर्ट में खेल रहे थे, जो 7,448 गज तक फैला है और एक बड़ी चुनौती पेश करता है।

करनदीप कोचर ने केवल 9 होल खेले लेकिन पांच बर्डी बनाईं। इसमें दूसरे से पांचवें होल तक लगातार चार बर्डी की एक सीरीज शामिल थी, साथ ही 7वें होल पर एक अतिरिक्त बर्डी भी थी। पिछले साल, कोचर आईजीपीएल दुबई में टी-4 पर रहे थे, और तीन अन्य खिलाड़ियों के साथ बराबरी पर थे।

एशियन टूर पर खेल रहे भारतीय गोल्फर शौर्य भट्टाचार्य ने दूसरे समूह के हिस्से के रूप में 10वें होल से अपना राउंड शुरू किया। उन्होंने चार पार के साथ शुरुआत की, फिर अगले पांच होल में से तीन पर बर्डी बनाईं, जिससे वे 3-अंडर पर पहुंच गए।

तीसरे होल पर चौथी बर्डी ने उन्हें 4-अंडर पर टॉप-5 में पहुंचा दिया। हालांकि, छठे और आठवें होल पर देर से आई बोगी ने उन्हें पीछे धकेल दिया, उन्होंने 70 के स्कोर के साथ, 2-अंडर पर समाप्त किया। वह 16वें स्थान पर बराबरी पर थे।

रुंचनापोंग यूप्रायोंग के 65 के स्कोर के बाद, ऑस्ट्रेलियाई विल फ्लोरिमो ने 66 का स्कोर किया। तीसरे स्थान पर बराबरी पर रहे अन्य ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जेड मॉर्गन, अच्छी फॉर्म में चल रहे साउथ अफ्रीकी इयान स्नाइमैन और न्यूजीलैंड के निक वोक, इन सभी ने 67 के राउंड खेले। कोचर भी 5-अंडर पार पर थे, लेकिन उनके अभी भी 9 होल बाकी थे।

अन्य प्रमुख खिलाड़ियों में, जैज जेनेवाट्टानानोंड (थाईलैंड), सिद्दीकुर रहमान (बांग्लादेश) और जस्टिन हार्डिंग (साउथ अफ्रीका) ने अपने शुरुआती राउंड 2-अंडर 70 पर समाप्त किए। तनापत पिचाईकुल, जिन्होंने पिछले हफ्ते इसी कोर्स पर (लेकिन एशियन डेवलपमेंट टूर के तहत) आईजीपीएल मोरक्को राइजिंग स्टार्स 2026 जीता था, उन्होंने इवन पार 72 का स्कोर किया।

--आईएएनएस

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