आईजीपीएल 2026: सिंगापुर में भुल्लर और पुखराज संयुक्त रूप से 26वें स्थान पर रहे

सिंगापुर, 26 अप्रैल (आईएएनएस)। इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग (आईजीपीएल) 2026 की इंटरनेशनल सीरीज में सिंगापुर में गगनजीत भुल्लर का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। रविवार को सिंगापुर के सेंटोसा गोल्फ क्लब में हुए इस टूर्नामेंट में भुल्लर सप्ताह की शुरुआत में मुकाबले में बने रहने की स्थिति में थे। हालांकि, सप्ताह के अंत में उन्होंने 2-ओवर 73 का स्कोर किया और संयुक्त रूप से 26वें स्थान पर रहे।

चार बार के आईजीपीएल विजेता और 11 बार के एशियन टूर विजेता भुल्लर ने दूसरे होल पर शुरुआती बर्डी लगाई, लेकिन अगले सात होल्स में उन्होंने चार शॉट्स गंवा दिए। बैक नाइन में उन्होंने 10वें, 17वें और 18वें होल पर बर्डी लगाई, लेकिन 15वें होल पर डबल बोगी भी कर दी, जिससे उनका कुल स्कोर 73 रहा।

अंतिम दिन सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ी एएम ग्रीन आईजीपीएल के एक और सितारे पुखराज सिंह गिल थे। उन्होंने सप्ताह का अपना सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाते हुए 4-अंडर 67 का स्कोर किया, जिसमें पांच बर्डी और एक बोगी शामिल थी, और वे भुल्लर के साथ संयुक्त रूप से 26वें स्थान पर आ गए। कट में जगह बनाने वाले एकमात्र अन्य भारतीय खिलाड़ी एएम ग्रीन आईजीपीएल के ही करनदीप कोचर (76) 70वें स्थान पर रहे। कोरिया के जियोंगवू हैम ने लगातार चौथे दिन अपनी बढ़त बनाए रखी और 3-अंडर 68 के कार्ड के साथ 'वायर-टू-वायर' (शुरू से अंत तक) जीत हासिल की। ​​अंतिम दिन के रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कैमरन जॉन (66) ने उन्हें कड़ी टक्कर दी।

हैम ने तीन-अंडर-पार 68 के स्कोर के साथ समापन किया और कुल 16-अंडर के स्कोर पर पहुंचकर जॉन को दो शॉट्स से हरा दिया। जॉन ने 66 का स्कोर किया, जबकि स्पेन के जोसेले बैलेस्टर (66), थाईलैंड के जैज जेनेवट्टाननंद (68) और जापान के टोमोहिरो इशिजाका (70) संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे; ये सभी विजेता से सात शॉट्स पीछे रहे।

इस परिणाम के साथ ही हैम और जॉन ने इस गर्मियों में रॉयल बर्कडेल में होने वाली 'ओपन चैंपियनशिप' में भी अपनी जगह पक्की कर ली है, क्योंकि यह टूर्नामेंट 'ओपन क्वालीफाइंग सीरीज' का ही एक हिस्सा है। रविवार को मौसम ने भी एक बड़ी भूमिका निभाई; तीन दिनों की उमस भरी गर्मी के बाद आसमान में बादल छाए रहे, और सुबह बिजली कड़कने के कारण खेल को साढ़े तीन घंटे से कुछ ज्यादा समय के लिए रोक दिया गया।

हैम इस इवेंट को जीतने वाले दूसरे कोरियाई खिलाड़ी बन गए हैं। 2016 में यंगहान सॉन्ग ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी थे; तब उन्होंने अमेरिका के तत्कालीन विश्व नंबर एक खिलाड़ी जॉर्डन स्पीथ को एक स्ट्रोक से हराया था और वह मैच भी 'द सेरापोंग' में ही खेला गया था। एशियाई टूर पर यह इस कोरियाई खिलाड़ी की पहली जीत है। पेशेवर बनने के आठ साल बाद से उन्होंने इस टूर पर अब तक सिर्फ 24 मैच खेले हैं, जिनमें से 16 मैच उन्होंने अपनी घरेलू सरजमीं पर ही खेले हैं।

एशियाई टूर अब तेजी से आगे बढ़ते हुए अगले हफ्ते 'जीएस कैल्टेक्स मेक्युंग ओपन' की ओर रुख करेगा, जो कोरिया के सबसे प्रतिष्ठित इवेंट्स में से एक है। यह टूर्नामेंट अपना 45वां संस्करण मना रहा है और इसका आयोजन सियोल के दक्षिण में स्थित 'नामसियोल कंट्री क्लब' में किया जाएगा।

--आईएएनएस

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