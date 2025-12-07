आईएसएसएफ वर्ल्ड कप फाइनल में ऐश्वर्य तोमर ने साधा सिल्वर पर निशाना

दोहा, 7 दिसंबर (आईएएनएस)। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप फाइनल डेब्यू में भारत के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने रविवार को 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। वहीं, पोजीशन थ्री में मनु भाकर और सिफत कौर 25 मीटर पिस्टल के क्वालिफिकेशन चरण से आगे नहीं बढ़ सकीं।

40 शॉट्स के नए आईएसएसएफ फॉर्मेट के फाइनल में चेक रिपब्लिक के जिरी प्रिवरत्स्की ने 414.2 का स्कोर किया। वह भारतीय खिलाड़ी से 0.9 पॉइंट आगे रहे। वहीं, ओलंपिक चैंपियन लियू युकुन ने ब्रॉन्ज मेडल पर निशाना साधा।

ऐश्वर्य क्वालिफिकेशन में 595 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहे। वह सिर्फ चीन की तियान जियामिंग से पीछे थे, जिन्होंने 598 के स्कोर के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया।

इस बीच, तीन चीनी खिलाड़ी टॉप 8 में जगह बनाने में कामयाब रहे, जिसमें हंगेरियन स्टार इस्तवान पेनी और नॉर्वे के एथलीट ऑफ द ईयर जॉन-हरमन हेग भी शामिल थे।

पहली नीलिंग पोजीशन में पांच-पांच शॉट की दो सीरीज में 10 शॉट के बाद, ऐश्वर्य 102.8 के स्कोर के साथ चौथे स्थान पर रहे। ऐश्वर्य ने दूसरी प्रोन पोजीशन के अगले 10 स्ट्रोक में तेजी पकड़ी। वह 52.9 और 52 की शानदार सीरीज के साथ लीडरबोर्ड पर दूसरे स्थान पर पहुंचे।

जिरी प्रिवरत्स्की स्टेज पर ऐश्वर्य से 3.3 आगे थे। 20 स्टैंडिंग पोजीशन शॉट शेष रहने पर, ओलंपिक चैंपियन लियू तीसरे नंबर पर आ गए। अगले 10 शॉट में, ऐश्वर्य ने प्रिवरत्स्की को पछाड़ा, जिससे अंतर 1.5 हो गया। 31वें शॉट के बाद यह अंतर 0.5 था।

ऐश्वर्य ने प्रिवरत्स्की के 10.3 के मुकाबले में 10.1 और फिर अपने 40वें शॉट के लिए 10.6 का स्कोर किया। आखिरी दो शॉट से पहले यह अंतर सिर्फ 0.3 था।

इसी के साथ ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने सभी संभावित वर्ल्ड और कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप में मेडल का सेट पूरा कर लिया। एशियन चैंपियन ऐश्वर्य ने पिछले महीने वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल भी जीता था।

महिलाओं की थ्रीपी के 25 मीटर पिस्टल इवेंट में मनु भाकर अपने क्वालिफिकेशन राउंड में 581 के स्कोर के साथ नौवें स्थान पर रहीं, जबकि सिफत कौर ने अपने रिले में 584 के स्कोर के साथ 10वां स्थान हासिल किया।

--आईएएनएस

आरएसजी