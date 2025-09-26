आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 का हुआ औपचारिक उद्घाटन

नई दिल्ली, 25 सितंबर (आईएएनएस)। आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप राइफल/पिस्टल/शॉटगन नई दिल्ली 2025 का औपचारिक उद्घाटन गुरुवार शाम एनआरएआई के उपाध्यक्ष वी.के. ढल ने डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में किया।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि पुलिस महानिदेशक एस.बी.के. सिंह, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष कलिकेश नारायण सिंह देव, आईएसएसएफ के खेल निदेशक पीटर अंडरहिल, एनआरएआई के आयोजन सचिव और महासचिव के. सुल्तान सिंह, एनआरएआई जूनियर विश्व कप के तकनीकी प्रतिनिधि हेनरी ओका और एनआरएआई शासी निकाय के सदस्य उपस्थित थे। 18 देशों के 208 युवा एथलीटों के साथ गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति ने वैश्विक जूनियर शूटिंग कैलेंडर के सबसे प्रतिष्ठित आयोजनों में से एक की शानदार शुरुआत को चिह्नित किया।

शाम की शुरुआत पारंपरिक गणेश वंदना नृत्य के साथ हुई, जिसके बाद भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हुए जोशीले भांगड़ा और डांडिया के प्रदर्शन हुए।

एनआरएआई के अध्यक्ष कलिकेश नारायण सिंह देव ने कहा, "देश में पहली बार आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप की मेजबानी करना भारत के लिए गर्व की बात है। जूनियर प्रतियोगिताएं ही भविष्य के ओलंपियनों की खोज का आधार होती हैं और यह आयोजन भारतीय निशानेबाजी के लिए एक मील का पत्थर है। मैं सभी एथलीटों और अधिकारियों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप न केवल पदक बल्कि भारत और यहां बनी दोस्ती की यादें भी अपने साथ ले जाएंगे।"

आईएसएसएफ के खेल निदेशक पीटर अंडरहिल ने कहा, "भारत ने विश्व स्तरीय सुविधाओं और प्रतिबद्ध आयोजकों के साथ निशानेबाजी प्रतियोगिताओं की मेजबानी में उच्च मानक स्थापित किए हैं। इस तरह के जूनियर इवेंट हमारे खेल के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह देखना प्रेरणादायक है कि एनआरएआई युवाओं को प्राथमिकता दे रहा है और एक ऐसा मंच तैयार कर रहा है, जहां युवा एथलीट अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें।"

समारोह का समापन एनआरएआई के आयोजन सचिव और महासचिव के. सुल्तान सिंह के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ, जिन्होंने इस अवसर को विशेष बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ (आईएसएसएफ), गणमान्य व्यक्तियों, अधिकारियों और एथलीटों का आभार व्यक्त किया।

इससे पहले, भारत ने अपने अभियान की विजयी शुरुआत की, महिलाओं की 50 मीटर राइफल प्रोन स्पर्धा में पोडियम पर कब्जा किया और पुरुषों की स्पर्धा में रजत और कांस्य पदक जीतकर प्रतियोगिता के पहले पदक तय किए। शुक्रवार को पुरुषों और महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धाओं के फाइनल सुबह 11:45 बजे और दोपहर 12:45 बजे होंगे।

