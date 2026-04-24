आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप: प्राची गायकवाड़ ने गोल्ड पर लगाया निशाना, पहले स्थान पर पहुंचा भारत

नई दिल्ली, 23 अप्रैल (आईएएनएस)। प्राची गायकवाड़ ने गुरुवार को मिस्र के काहिरा में चल रहे इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन (आईएसएसएफ) जूनियर वर्ल्ड कप राइफल/पिस्टल/शॉटगन में जूनियर महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन (3पी) इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने फाइनल में 354.6 का स्कोर किया और व्यक्तिगत तटस्थ एथलीट (एआईएन) डारिया चुप्रीस को हराया, जिन्होंने 354.4 का स्कोर किया।

एक और एआईएन शूटर, एलेना क्रेटिनिना ने 343.3 के स्कोर के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता, और 35-शॉट के फाइनल से 34वें शॉट के बाद बाहर हो गईं। नारायण प्रणव ने भी जूनियर पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में फाइनल में 229.5 के स्कोर के साथ ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया।

मंगलवार (21 अप्रैल) को प्रतियोगिता के पहले दिन शिवा नरवाल ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में जीत हासिल की थी; उसके बाद यह भारत का दूसरा गोल्ड है। दो गोल्ड, चार सिल्वर और तीन ब्रॉन्ज मेडल के साथ भारत एक बार फिर मेडल टैली में टॉप पर पहुंच गया है।

प्राची ओलंपिक इंटरनेशनल सिटी शूटिंग रेंज में जूनियर महिलाओं के 3पी फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली अकेली भारतीय थीं। उन्होंने 578 के स्कोर के साथ छठा स्थान हासिल किया और फिर फाइनल की शुरुआत नीलिंग पोजीशन में पहले 10 शॉट के बाद पांचवें स्थान पर रहीं।

इसके बाद, वह प्रोन राउंड के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गईं और उस समय आगे चल रही डारिया से सिर्फ 0.6 पीछे थीं। फाइनल स्टैंडिंग पोजीशन के पहले पांच शॉट में 50+ रिटर्न के साथ, वह मैच में पहली बार आगे निकलने में सफल रहीं। हालांकि, दरिया ने वापसी की और अगले पांच शॉट में 51.0 का स्कोर किया, जबकि प्राची चार बार 10-रिंग से चूक गईं, और आखिरी पांच शॉट बाकी रहते हुए कुछ देर के लिए तीसरे स्थान पर आ गईं।

इस छोटी सी हार ने भारतीय खिलाड़ी का हौसला नहीं तोड़ा और उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण समय पर बेहतरीन प्रदर्शन किया। उन्होंने 10-रिंग में चार बार निशाना लगाया, जिसमें दो हाई 10 भी शामिल थे, और दरिया से 0.2 के अंतर से जीत हासिल की। जूनियर पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में तीन भारतीयों ने कट बनाया, जिसमें नारायण का प्रदर्शन सबसे शानदार रहा और वह 630.9 स्कोर के साथ तीसरे नंबर पर रहे। अभिनव शॉ 630.0 के साथ चौथे स्थान पर रहे, जबकि दिव्यांशु देवांगन ने 626.8 के स्कोर के साथ सातवां क्वालिफाइंग स्थान हासिल किया।

फाइनल में दिव्यांशु 24-शॉट के फाइनल में 12 शॉट के बाद 122.4 के स्कोर के साथ आठवें स्थान पर रहकर बाहर होने वाले पहले खिलाड़ी रहे। उस समय अभिनव और नरेन तीसरे स्थान के लिए मुकाबला कर रहे थे, जबकि उज्बेक जावोहिर सोखिबोव पहले और साइप्रस के अकिलियास सोफोक्लियस दूसरे स्थान पर थे।

इसके बाद नरेन ने 10.7 और उसके बाद परफेक्ट 10.9 का स्कोर किया, और अब अभिनव के पीछे छूटने पर सोफोक्लियस को सिल्वर के लिए चुनौती दे रहे थे। सोखिबोव पहुंच से बाहर लग रहे थे। अभिनव के पास 20वें राउंड में नरेन की बराबरी करने के लिए 0.6 का स्कोर था, लेकिन 9.9 के पुट ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। नरेन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, 22वें शॉट के बाद वह ग्रीक खिलाड़ी से 0.4 से पीछे रह गए।

सोखिबोव ने 251.2 के साथ गोल्ड मेडल को अपने नाम किया। वंशिका चौधरी, सेजल कांबले और कनक ने जूनियर महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में भी जगह बनाई है; उन्होंने 579, 577 और 576 के स्कोर के साथ लीडरबोर्ड की टॉप तीन पोजीशन पर कब्जा जमाया।

--आईएएनएस

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