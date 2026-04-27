आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप: 16 मेडल के साथ शीर्ष पर रहा भारत

नई दिल्ली, 26 अप्रैल (आईएएनएस)। रविवार को मिस्र के काहिरा में आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप राइफल, पिस्टल और शॉटगन प्रतियोगिता में भारत ने कुल 16 मेडल (पांच गोल्ड, छह सिल्वर और पांच ब्रॉन्ज) जीतकर मेडल टैली में पहला स्थान हासिल किया। पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन्स इवेंट में हेमंत बर्मन ने सिल्वर मेडल जीता, जबकि ट्रैप मिक्स्ड टीम इवेंट में ज़ुहैर खान और आद्या कात्याल ने ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया।

दिन के पहले फाइनल में, हेमंत बर्मन ने 50 मीटर 3-पोजीशन इवेंट में तीनों पोजीशन्स में कुल 351.7 का स्कोर करके सिल्वर मेडल हासिल किया। 18 साल के हेमंत ने 578-24 एक्स के स्कोर के साथ सातवें स्थान पर क्वालीफाई किया था। फाइनल में उनके साथ वेदांत नितिन वाघमारे और रोहित कन्यान भी थे, जिन्होंने क्रमशः 581 और 580 का स्कोर किया था। फाइनल में रोहित 311.9 के स्कोर के साथ छठे स्थान पर रहे, जबकि वेदांत 300.5 के स्कोर के साथ सातवें स्थान पर रहे।

कजाकिस्तान के ओलेग नोस्कोव ने 355.6 का स्कोर करके एक नया जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और गोल्ड मेडल जीता। उज्बेकिस्तान के निकिता सोलोकोव ने 341.2 के स्कोर के साथ ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। भारत के अन्य क्वालीफायर, मानवेंद्र सिंह शेखावत (578-23 एक्स), कुशाग्र सिंह राजावत (576-24 एक्स) और हितेश श्रीनिवासन (574-26 एक्स), टॉप आठ में जगह नहीं बना पाए।

जूनियर वर्ल्ड कप के आखिरी इवेंट में, जुहैर खान और आद्या कात्याल ने 19 के फाइनल स्कोर के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता। उन्होंने 137 के स्कोर के साथ मेडल राउंड के लिए क्वालीफाई किया था। पहली दो सीरीज के बाद सिल्वर मेडल जीतने की स्थिति में नजर आ रही यह जोड़ी तीसरी सीरीज में पिछड़ गई। आद्या ने अपने पांच में से चार शॉट मिस कर दिए और जुहैर ने एक शॉट मिस कर दिया, जिससे वे सिल्वर से खिसककर ब्रॉन्ज मेडल की स्थिति में आ गए। हंगरी के बेंस डोएबोएरहेगी और अन्ना नित्राई ने 32 अंकों के नए जूनियर विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि तटस्थ एथलीट रामिर निकोलेव और क्सेनिया तातारिनोवा ने 25 अंकों के साथ रजत पदक हासिल किया।

50 मीटर राइफल प्रोन महिला वर्ग में सभी भारतीय निशानेबाज - तेजल नाथावत, युगेश्वरी बैस, अनुष्का ठाकुर और ख्वाहिश शर्मा - बिना कोई पदक जीते ही प्रतियोगिता से बाहर हो गईं। अब भारतीय जूनियर एथलीटों का ध्यान आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप पर होगा, जो इस वर्ष के कैलेंडर का सबसे प्रमुख आयोजन है और जून में जर्मनी के सुहल में खेला जाएगा।

--आईएएनएस

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