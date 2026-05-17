आईएसएल: रोमांचक मुकाबले में पंजाब एफसी ने ओडिशा एफसी को 3-2 से हराया

मार्गाओ (गोवा), 16 मई (आईएएनएस)। इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) 2025–26 में शनिवार को पंजाब एफसी ने ओडिशा एफसी पर 3-2 की रोमांचक जीत दर्ज करते हुए अपनी खिताबी उम्मीदों को जिंदा रखा। पंजाब एफसी की तरफ से मंगलेंथांग किपगेन, बेडे ओसुजी और दानी रामिरेज ने एक-एक गोल दागे। ओडिशा एफसी की ओर से सुहैर वीपी और कार्तिक हंतल ने गोल किए।

इस जीत के साथ, पानागियोटिस दिलम्पेरिस की टीम 12 मैचों में 22 अंकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गई है। उनके अंक ईस्ट बंगाल एफसी और मोहन बागान सुपर जायंट के बराबर हैं, जिनसे उनका मुकाबला रविवार को 'कोलकाता डर्बी' में होगा। वहीं, ओडिशा एफसी 12 मुकाबलों में 10 अंकों के साथ 12वें स्थान पर बनी हुई है। आक्रमण में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए बेडे ओसुजी को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया।

शनिवार को मार्गाओ के पीजेएन स्टेडियम में 8वें मिनट में 'शेर' (पंजाब एफसी) मैच का पहला गोल करने के बेहद करीब पहुंच गए थे। नसुंगुसी जूनियर ने एक कॉर्नर किक पर सबसे ऊंची छलांग लगाकर हेडर लगाया, लेकिन गेंद गोलपोस्ट के पास वाले खंभे से टकराकर वापस आ गई। मैच की गति पर नियंत्रण रखने के बावजूद, पंजाब को ओडिशा की मजबूत रक्षापंक्ति को भेदने में मुश्किल हो रही थी, जिसकी कमान डिफेंसिव मिडफील्डर एडविन वैनस्पॉल और लालथाथांगा खौलहरिंग ने संभाल रखी थी।

बेडे ओसुजी पंजाब के आक्रमण की धुरी बने हुए थे और हाफ के बीच में उन्होंने लगभग पहला गोल करवा ही दिया था। वह अपनी फुर्ती से विपक्षी बॉक्स में घुसे, जिसके बाद गोलकीपर अनुज कुमार को एक शानदार बचाव करना पड़ा। कुछ ही पलों बाद, अनुज ने एक बार फिर अपनी गोललाइन से तेजी से आगे बढ़कर ओडिशा के तेज जवाबी हमले के दौरान ओसुजी को गोल करने से रोक दिया।

जैसे-जैसे हाफ आगे बढ़ा, दोनों टीमों ने दूर से शॉट लगाने की कोशिशें कीं। ओडिशा के लिए खवलरिंग और इसाक वनलालरुतफेला ने अपनी किस्मत आजमाई, जबकि पंजाब के लिए रामिरेज और नसुंगुसी जूनियर गोल के करीब पहुंचे। हालांकि, ब्रेक तक स्कोर 0-0 से बराबरी पर रहा।

पंजाब ने दूसरे हाफ की शुरुआत नए जोश के साथ की। ओसुजी और सिंगामयुम ने मिलकर अच्छा खेल दिखाया, जबकि रामिरेज ने अनुज कुमार की परीक्षा ली। इस बीच, ओडिशा जवाबी हमलों पर खतरनाक लग रहा था। राहुल केपी ने अर्शदीप सिंह को अपनी लाइन से बाहर आकर एक खतरनाक हमले को रोकने पर मजबूर कर दिया।

69वें मिनट में सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी मंगलेंथांग किपगेन ने जेलजकोविक से पास लिया और दूर से शॉट लगाया। गेंद अनुज कुमार के ठीक सामने उछली और नेट में जा फंसी। इसी के साथ पंजाब ने बढ़त हासिल कर ली।

ओडिशा ने 71वें मिनट में स्कोर बराबरी कर दिया। खवलरिंग के दाईं ओर से दिए गए क्रॉस पर सब्स्टीट्यूट स्ट्राइकर सुहैर वीपी ने गोल किया, उन्होंने बॉक्स के अंदर बिजोय वी के फिसलने का फायदा उठाया और करीब से गोल करके बराबरी हासिल कर ली।

इसके बाद दोनों टीमें जीत के लिए जोर लगाने लगीं। पंजाब लगातार मौके बनाता रहा। 89वें मिनट में पंजाब की कोशिशें रंग लाईं। एक बेहतरीन कॉर्नर किक से किपगेन ने गेंद बॉक्स में पहुंचाई। नसुंगुसी जूनियर ने समझदारी से गेंद को आगे बढ़ाया। बेडे ओसुजी बिल्कुल सही जगह पर मौजूद थे, जिन्होंने करीब से गेंद को गोल में डालकर अपनी टीम को फिर से बढ़त दिला दी।

चार मिनट बाद, 'शेरों' ने तीसरा और निर्णायक गोल दाग दिया। स्टॉपेज टाइम में, ओसुजी ने गेंद डैनी रामिरेज को पास की, जिन्होंने अपने बाएं पैर से जोरदार शॉट मारकर स्कोर 3-1 कर दिया।

हालांकि, टीजी पुरुषोत्तमन की टीम ने हार नहीं मानी और एडेड टाइम के आखिर में एक गोल करके वापसी की। एक तेज जवाबी हमले में, सनाथोई सिंह ने खॉल्हरिंग के साथ मिलकर गेंद को सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी कार्तिक हंतल की ओर बढ़ाया, जिन्होंने बड़ी कुशलता से गेंद को गोल में डालकर मैच को रोमांचक मोड़ पर ला दिया। हालांकि, पंजाब ने आखिरी कुछ सेकंड में अपनी पकड़ बनाए रखी और इस रोमांचक मुकाबले में पूरे तीन अंक हासिल कर लिए।

--आईएएनएस

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