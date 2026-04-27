आईएसएल: मोहम्मडन स्पोर्टिंग और एससी दिल्ली के बीच मैच 2-2 से ड्रॉ

नई दिल्ली, 26 अप्रैल (आईएएनएस)। इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) 2025-26 में रविवार को मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब और स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेले गए इस मैच में टी. एडिसन सिंह और हीरा मंडल के एक-एक गोल की मदद से मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब ने शानदार वापसी करते हुए मुकाबला बराबरी पर खत्म किया।

इस नतीजे के साथ मोहम्मडन ने अपना लगातार तीसरा प्वाइंट हासिल किया है, जिससे 10 मुकाबलों में उनके कुल प्वाइंट्स की संख्या तीन हो गई है। हालांकि, वे अभी भी प्वाइंट्स टेबल में सबसे नीचे बने हुए हैं। वहीं, स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली उतने ही मुकाबलों में 9 प्वाइंट्स के साथ 10वें स्थान पर पहुंच गया है।

स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली ने मैच की शुरुआत में ही बढ़त बना ली थी, उन्होंने गेंद पर ज्यादा कब्जा बनाए रखा और शुरुआती पलों में मोहम्मडन को अपने ही हाफ में पीछे धकेल दिया। 17वें मिनट में मोहम्मद ऐमेन ने पेनाल्टी एरिया के अंदर मोहम्मडन के गोलकीपर पदम छेत्री से फाउल करवाया। इसके बाद मतिजा बाबोविक ने आगे बढ़कर गोल किया और मेजबान टीम को बढ़त दिला दी।

मेजबान टीम ने मैच पर अपना नियंत्रण बनाए रखा। ऐमेन और ऑगस्टीन लालरोचाना ने मिलकर हमले किए, जबकि मोहम्मडन को आगे बढ़ने में संघर्ष करना पड़ा। हालांकि, ड्रिंक्स ब्रेक के बाद मेहमान टीम धीरे-धीरे मैच में अपनी पकड़ बनाने लगी और गेंद पर ज्यादा संयम दिखाने लगी।

40वें मिनट में उनके इस बेहतर खेल का उन्हें इनाम मिला। फॉरवर्ड थोकचोम एडिसन सिंह ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए जोरदार शॉट लगाकर स्कोर बराबर कर दिया।

दूसरे हाफ में दोनों टीमों के बीच ज्यादा संतुलित मुकाबला देखने को मिला, जिसमें मोहम्मडन ने हमले करने में ज्यादा आक्रामकता दिखाई। हालांकि, 52वें मिनट में स्पोर्टिंग दिल्ली ने फिर से बढ़त बना ली। लालरोचाना के एक शॉट को पदम छेत्री ने रोका, लेकिन गेंद बॉक्स के अंदर ही रही और स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली के जोसेफ सन्नी से टकराकर बाबोविक के पास जा गिरी। बाबोविक ने सबसे तेजी से प्रतिक्रिया देते हुए शाम का अपना दूसरा गोल दाग दिया।

इससे बिना घबराए, मोहम्मडन ने अपना दबाव बनाए रखा और 65वें मिनट में उन्हें एक बार फिर इसका इनाम मिला। एक शॉर्ट कॉर्नर से, लालंगाइहसाका ने दाईं ओर से एक क्रॉस दिया। हीरा मंडल को दूर वाले पोस्ट पर कोई रोकने वाला नहीं मिला और उन्होंने जोरदार हेडर लगाकर गेंद को गोल के ऊपरी कोने में पहुंचा दिया, जिससे स्कोर एक बार फिर बराबर हो गया।

मैच के आखिरी क्वार्टर में दोनों टीमों ने जीत के लिए जोर लगाया, और दोनों ही तरफ गोल करने के मौके बने। मोहम्मडन की ओर से लालथांकिमा गोल के करीब पहुंचे, लेकिन फर्नांडिस ने उनके प्रयास को शानदार ढंग से बचा लिया। वहीं, स्पोर्टिंग दिल्ली की तरफ से सौरव के और राफेल रिबेरो ने खतरा पैदा किया, लेकिन दोनों को ही पदम छेत्री ने रोक दिया।

मैच के आखिरी पलों में दोनों टीमों ने लगातार आक्रामक खेल दिखाया, लेकिन कोई भी टीम निर्णायक गोल नहीं कर पाई। दोनों ही तरफ की मजबूत रक्षापंक्ति और बेहतरीन गोलकीपिंग के चलते मैच ड्रॉ रहा और दोनों टीमों को एक-एक अंक मिला।

--आईएएनएस

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