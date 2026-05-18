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आईएसएल: एससी दिल्ली और इंटर काशी के बीच मुकाबला 0-0 से ड्रॉ

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 18, 2026, 09:36 AM

नई दिल्ली, 17 मई (आईएएनएस)। इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) 2025-26 में रविवार को एससी दिल्ली और इंटर काशी के बीच मुकाबला 0-0 से ड्रॉ रहा। रविवार को नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में इंटर काशी का आक्रमण ज्यादा तेज था। इस टीम को गोल करने के बेहतर मौके मिले, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। इंटर काशी 12 मुकाबलों में 13 अंकों के साथ नौवें स्थान पर पहुंच गई है, जबकि स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली उतने ही मुकाबलों में 11 अंकों के साथ 11वें स्थान पर आ गई है।

एससी दिल्ली के गोलकीपर नोरा फर्नांडिस को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया, जिन्होंने गोलपोस्ट के बीच रहते हुए 6 गोल बचाए।

इंटर काशी ने आक्रामक अंदाज में मैच की शुरुआत की। रोहित दानु ने लंबी दूरी से एक जोरदार शॉट लगाया, जिसे नोरा फर्नांडीस ने शानदार तरीके से बचा लिया। वहीं, विंगर मोहम्मद आसिफ और स्ट्राइकर सेइमिनलेन डौंगेल भी गोल करने के बेहद करीब पहुंच गए थे।

हालांकि, स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली की रक्षापंक्ति मजबूत बनी रही। क्लेरेंस फर्नांडिस और कप्तान आशुतोष मेहता ने मिलकर एक ठोस रक्षात्मक दीवार खड़ी कर दी। हालांकि, मेजबान टीम के पास कुछ समय के लिए गेंद ज्यादा रही, लेकिन वे विरोधी टीम के गोल के पास जाकर गोल करने के स्पष्ट मौके बनाने में संघर्ष करते दिखे।

हाफ टाइम से ठीक पहले मेहमान टीम गोल करने के करीब पहुंची थी। दाईं ओर से आए एक शानदार कॉर्नर किक पर नरेंद्र गहलोत गोलपोस्ट के दूसरी ओर पूरी तरह से अकेले खड़े थे, लेकिन सेंटर बैक होने के बावजूद वे इतनी करीब से गेंद को ठीक से हिट नहीं कर पाए। इसके बाद, इंजरी टाइम में प्लानास ने एक और जोरदार शॉट लगाया, जिसे फर्नांडीस ने शानदार तरीके से बचा लिया। इस तरह, दोनों टीमें 0-0 की बराबरी पर हाफ टाइम के लिए ब्रेक पर गईं।

दूसरे हाफ में स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली ज्यादा जोश और आक्रामकता के साथ मैदान पर उतरी। उन्होंने मैच दोबारा शुरू होते ही टीम में तीन बदलाव किए, लेकिन इंटर काशी ने धीरे-धीरे खेल पर अपना नियंत्रण वापस पा लिया और सेट-पीस तथा लंबी दूरी के शॉट्स से लगातार खतरा बनाए रखा। सर्जियो ल्लामास ने मिडफील्ड से एक शानदार मूव बनाया और प्लानास के लिए एक और शॉट का मौका तैयार किया, जिसे फर्नांडीस ने रोक दिया।

79वें मिनट में सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी प्रशांत के ने बॉक्स के अंदर एक शानदार गेंद डाली, लेकिन नौरिस पेटकेविचियस उस गेंद को गोल की तरफ निर्देशित करने में नाकाम रहे। दूसरी तरफ, अब्दुल-हालिक हुडू और ऑगस्टीन ने मिलकर अच्छा खेल दिखाया, लेकिन मेजबान टीम को आखिरी टच नहीं मिल पाया।

खेल के आखिरी पलों में इंटर काशी ने देर से गोल करके जीत हासिल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। स्टॉपेज टाइम के बिल्कुल आखिर में सर्जियो ल्लामास को गोल करने का आखिरी मौका मिला, लेकिन उनका शॉट गोल के ऊपर से निकल गया। आखिरकार, कोई भी टीम गोल करके बढ़त नहीं बना पाई, और यह मुकाबला एक-एक अंक के साथ बराबरी पर समाप्त हुआ।

--आईएएनएस

आरएसजी

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