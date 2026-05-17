आईएसएल: डेब्यू मैच में वोर्नेइले ने दागा गोल, रोमांचक जीत के साथ बेंगलुरु एफसी का अभियान समाप्त

बेंगलुरु, 16 मई (आईएएनएस)। इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) 2025-26 में बेंगलुरु एफसी ने चेन्नईयिन एफसी पर 2-1 से जीत के साथ अभियान का रोमांचक अंदाज में समापन करते हुए घर से बाहर अपना अजेय रिकॉर्ड बरकरार रखा है। 'ब्लूज' ने घर से बाहर खेले गए अपने 7 मुकाबलों में 5 जीते, जबकि 2 मैच ड्रॉ रहे।

बेंगलुरु एफसी ने मैच की शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा। उन्होंने गेंद को बेहतरीन तरीके से एक-दूसरे तक पहुंचाया और विरोधी टीम के 'फाइनल थर्ड' में खाली जगहें खोजीं, हालांकि शुरुआत में उन्हें गोल करने का निर्णायक मौका नहीं मिल पाया। सोहम शुरुआत में काफी फुर्तीले नजर आए। वह गोल करने के सबसे करीब पहुंचे, उन्होंने बाईं ओर से अंदर की तरफ कट लगाते हुए एक जोरदार शॉट लगाया, जो गोलपोस्ट के ऊपरी क्रॉसबार के ठीक ऊपर से निकल गया।

29वें मिनट में, इस युवा खिलाड़ी ने गोल करने का मौका बनाया, उन्होंने दाईं ओर से 'ट्रिवेला' अंदाज में एक शानदार पास विलियम्स की तरफ बढ़ाया, जो गोलपोस्ट के पास मौजूद थे, लेकिन चेन्नईयिन के मजबूत डिफेंस ने उस शॉट को रोक दिया।

बेंगलुरु के शुरुआती दबदबे के बावजूद, चेन्नईयिन एफसी ने मैच का पहला गोल किया। 34वें मिनट में किए गए एक तेज काउंटर-अटैक ने 'ब्लूज' के खिलाड़ियों को चौंकाया, जिसका फायदा उठाते हुए चुक्वु ने बड़ी कुशलता से गोल किया और मेहमान टीम को बढ़त दिलाई।

हालांकि, इस झटके ने 'ब्लूज' के खिलाड़ियों में और भी जोश भर दिया। हाफ-टाइम से ठीक पहले, फनाई ने विलियम्स की तरफ एक चालाकी भरा पास बढ़ाया। विलियम्स ने अपने 50वें मैच को यादगार बनाते हुए 43वें मिनट में एक शानदार गोल करके स्कोर बराबर कर दिया, जिसके बाद दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हाफ-टाइम के लिए मैदान से बाहर गईं।

हेड कोच पेप मुनोज ने हाफ-टाइम की सीटी बजते ही अपने आक्रामक इरादे जाहिर कर दिए, उन्होंने कुजिएव की जगह सिवासक्ति को मैदान पर उतारा। जैसे-जैसे दूसरा हाफ आगे बढ़ा, कोच अपनी टीम में बदलाव करते रहे। सोहम का यादगार पहला मैच 58वें मिनट में खत्म हो गया और उनकी जगह दिग्गज सुनील छेत्री मैदान पर आए। इसके कुछ ही देर बाद, एकेडमी के उभरते सितारे सेर्टो वोर्नेइलेन को 67वें मिनट में शिवाल्डो की जगह आईएलएल में डेब्यू करने का मौका मिला।

इन बदलावों के बीच, बेंगलुरु ने बढ़त बनाने का एक सुनहरा मौका गंवा दिया। 65वें मिनट में, विलियम्स ने शानदार दौड़ लगाते हुए गेंद को दाहिनी ओर की बायलाइन तक पहुंचाया और फिर उसे बेहतरीन तरीके से काटकर सांचेज के लिए पास किया। हालांकि, अर्जेंटीना के इस खिलाड़ी का करीब से लगाया गया शॉट सीधे चेन्नईयिन के गोलकीपर के हाथों में गया और फिर गोलपोस्ट के ऊपर से निकल गया।

जैसे-जैसे समय बीतता गया, मैच ड्रॉ की ओर बढ़ता दिख रहा था, तभी एक जादुई पल ने डेब्यूटेंट खिलाड़ी को हीरो बना दिया। 89वें मिनट में, फनाई के एक जोरदार शॉट का रिबाउंड बॉक्स के अंदर सेर्टो वोर्नेइले के ठीक सामने गिरा। इस युवा खिलाड़ी ने एक अनुभवी खिलाड़ी की तरह शांत रहते हुए गेंद पर झपट्टा मारा और उसे गोल में डालकर अपना पहला आईएसएल गोल किया।

--आईएएनएस

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