आईएसएल 2025-26: दूसरे हाफ में दमदार वापसी, पंजाब एफसी ने मोहम्मडन को 2-1 से हराया

नई दिल्ली, 3 अप्रैल (आईएएनएस)। इंडियन सुपर लीग 2025-26 में पंजाब एफसी ने शानदार दूसरे हाफ की बदौलत मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब को 2-1 से हरा दिया। यह मुकाबला जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेला गया।

इस जीत के साथ पंजाब एफसी 11 अंकों के साथ अंक तालिका में पांचवें स्थान पर पहुंच गया, जबकि मोहम्मडन अब भी बिना अंक के सबसे नीचे बना हुआ है। पंजाब के कप्तान दानी रामिरेज़ को ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया।

मैच की शुरुआत में पंजाब ने आक्रामक खेल दिखाया और कई मौके बनाए। हालांकि, 29वें मिनट में खेल के खिलाफ जाकर मोहम्मडन ने बढ़त हासिल कर ली। राइट बैक हीरा मंडल के लंबे पास पर लालरेमसांगा फानाई ने शानदार फिनिश करते हुए टीम को 1-0 से आगे कर दिया।

पहले हाफ के अंत तक पंजाब ने बराबरी की कोशिश जारी रखी, लेकिन सफलता नहीं मिली और टीम हाफटाइम तक एक गोल से पीछे रही।

दूसरे हाफ में पंजाब के कोच ने बदलाव किए, जिसका तुरंत असर दिखा। 47वें मिनट में नसुंगुसी जूनियर ने गोल कर स्कोर 1-1 कर दिया।

इसके बाद 52वें मिनट में पंजाब ने मैच पलट दिया। ओसुजी के पास पर दानी रामिरेज़ ने आसान फिनिश कर टीम को 2-1 की बढ़त दिला दी।

आखिरी समय में मोहम्मडन ने बराबरी की कोशिश की, लेकिन पंजाब की मजबूत डिफेंस के सामने वे सफल नहीं हो सके।

अंततः पंजाब एफसी ने 2-1 से जीत दर्ज कर पूरे तीन अंक हासिल किए और शानदार वापसी का प्रदर्शन किया।

--आईएएनएस

डीएससी