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आईएसएल 2025-26: सब्स्टीट्यूट खिलाड़ियों का कमाल, ईस्ट बंगाल एफसी ने मुंबई सिटी को 2-1 से हराया

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 06, 2026, 04:51 AM

मुंबई, 5 मई (आईएएनएस)। इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) 2025-26 में मंगलवार को ईस्ट बंगाल एफसी ने पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए मुंबई सिटी एफसी को 2-1 से मात दी। मुकाबले के दूसरे हाफ में सब्स्टीट्यूट खिलाड़ियों यूसुफ एजेजारी और नंद कुमार के एक-एक गोल ने ब्रैंडन फर्नांडिस के शुरुआती गोल की बढ़त को खत्म कर दिया।

'रेड एंड गोल्ड ब्रिगेड' ने दूसरे हाफ में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए तीन अंक हासिल किए और 10 मैचों में 21 अंकों के साथ गोल अंतर के आधार पर जमशेदपुर एफसी को पीछे छोड़ते हुए अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई। वहीं, मुंबई सिटी एफसी 11 मैचों में 19 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर खिसक गई। यह इस सीजन में उसके घरेलू मैदान पर पहली हार थी। ईस्ट बंगाल के सेंटर-बैक केविन लियोनेल सिबिल को उनके बेहतरीन डिफेंसिव प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया।

पेट्र क्रैटकी की टीम ने मुंबई फुटबॉल एरिना में खेले गए मैच की शुरुआत में ही आक्रामक खेल दिखाते हुए दबाव बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन सेंटर-बैक सिबिल और अनवर अली ने शुरुआती पलों में ही मोर्चा संभाले रखा। इसके बावजूद, 'आइलैंडर्स' (मुंबई सिटी एफसी) ने पहले गोल किया। मैच के 8वें मिनट में, लेफ्ट-बैक आकाश मिश्रा के बॉक्स के अंदर फेंके गए एक लंबे थ्रो से अफरा-तफरी मच गई, और मिडफील्डर ब्रैंडन फर्नांडिस ने सबसे तेजी से प्रतिक्रिया देते हुए अपने बाएं पैर से एक जोरदार शॉट लगाया जो गोल के ऊपरी-बाएं कोने में जा लगा।

मुंबई सिटी एफसी लगातार गोल करने के और भी स्पष्ट मौके बनाती रही। मैच के लगभग 15वें मिनट में, विंगर विक्रम प्रताप सिंह दाईं ओर से तेजी से आगे बढ़े, लेकिन डिफेंडर जीक्सन सिंह ने उनके प्रयास को रोक दिया। इसके तुरंत बाद, लालियानज़ुआला छांगटे को भी गोल करने का एक अच्छा मौका मिला, लेकिन वह चूक गए।

ईस्ट बंगाल एफसी धीरे-धीरे मैच में अपनी पकड़ बनाती गई, लेकिन उन्हें विरोधी टीम के 'फाइनल थर्ड' (गोल के करीब के क्षेत्र) में घुसने में काफी संघर्ष करना पड़ा। मुंबई सिटी एफसी ही मैच में ज्यादा खतरनाक टीम बनी रही, और हाफ-टाइम से ठीक पहले ब्रैंडन ने एक बार फिर गोलकीपर प्रभसुखन सिंह गिल की परीक्षा ली। हाफ-टाइम के दौरान, ऑस्कर ब्रूजोन ने टीम में तीन आक्रामक बदलाव किए, उन्होंने फॉरवर्ड मिगुएल फिगुएरा, स्ट्राइकर यूसुफ एजेजारी और मिडफील्डर सौविक चक्रवर्ती को मैदान पर उतारा। इसका असर तुरंत दिखा, क्योंकि ईस्ट बंगाल ने आगे बढ़कर मुंबई सिटी के डिफेंस को परखना शुरू कर दिया।

58वें मिनट में बराबरी का गोल आया। बॉक्स के अंदर कौको की चुनौती के बाद, ईस्ट बंगाल को पेनाल्टी मिली। सब्स्टीट्यूट एजेज्जारी आगे बढ़े और एक जोरदार शॉट से गेंद को गोल के निचले कोने में डाल दिया।

मुंबई सिटी ने तुरंत जवाब देने की कोशिश की। 61वें मिनट में छांगटे ने गिल को एक शानदार बचाव करने पर मजबूर कर दिया, लेकिन ईस्ट बंगाल डटा रहा। लगभग 71वें मिनट में, मेहमान टीम ने बढ़त बना ली। फिगुएरा द्वारा शुरू की गई एक चाल के बाद, सब्स्टीट्यूट नंद कुमार बाईं ओर से अंदर आए और बॉक्स के किनारे से शॉट लगाया। गेंद डिफेंडर बिजय छेत्री से हल्की सी टकराई और लाचेनपा को छकाते हुए 2-1 से गोल हो गया। आखिरी पलों में आइलैंडर्स ने जोरदार कोशिश की, लेकिन ईस्ट बंगाल का डिफेंस मजबूती से डटा रहा।

--आईएएनएस

आरएसजी

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