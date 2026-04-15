आईएसएल 2025-26: केरला ब्लास्टर्स से भिड़ेगी नॉर्थईस्ट यूनाइटेड एफसी

कोच्चि, 14 अप्रैल (आईएएनएस)। इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) 2025-26 में केरला ब्लास्टर्स एफसी बुधवार को नॉर्थईस्ट यूनाइटेड एफसी के खिलाफ एक अहम मुकाबला खेलेगी। यह मैच कोच्चि के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों ही टीमें इस समय खराब फॉर्म से जूझ रही हैं, इसलिए यह मुकाबला रेलीगेशन की जंग में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

केरला ब्लास्टर्स ने हाल ही में अपने नए हेड कोच एशले वेस्टवुड के नेतृत्व में सुधार के संकेत दिखाए हैं। टीम ने अपने पहले सात मैचों में सिर्फ एक अंक हासिल किया था, लेकिन पिछले मैच में बेंगलुरु एफसी को 2-1 से हराकर इस सीजन की पहली जीत दर्ज की। फिलहाल चार अंकों के साथ टीम अंक तालिका में 13वें स्थान पर है और इस मैच में जीत उसे रेलीगेशन जोन से बाहर निकलने में मदद कर सकती है।

कोच वेस्टवुड का कहना है कि जीत से टीम का आत्मविश्वास बढ़ा है, लेकिन खिलाड़ियों को लगातार अच्छा प्रदर्शन करना होगा। उन्होंने टीम में नई सोच और ऊर्जा लाने की बात कही, जिससे खिलाड़ी एकजुट होकर बेहतर खेल दिखा सकें।

दूसरी ओर, नॉर्थईस्ट यूनाइटेड भी मुश्किल दौर से गुजर रही है। टीम को अपने पिछले मैच में स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली के खिलाफ 0-3 से हार मिली थी। छह अंकों के साथ टीम फिलहाल 10वें स्थान पर है और इस सीजन में अब तक सिर्फ एक मैच ही जीत पाई है। टीम के कोच जुआन पेड्रो बेनाली का मानना है कि यह मुकाबला काफी रणनीतिक होगा और छोटी-छोटी गलतियां ही जीत-हार तय करेंगी।

नॉर्थईस्ट यूनाइटेड के खिलाड़ी भी वापसी को लेकर आशावादी हैं और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। टीम के विंगर रिडीम त्लांग ने कहा कि उनकी टीम पहले भी कठिन परिस्थितियों से उबर चुकी है और इस बार भी वापसी करने का भरोसा रखती है।

दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए 22 मुकाबलों में केरला ब्लास्टर्स का पलड़ा थोड़ा भारी रहा है। केरला ने 8 मैच जीते हैं, जबकि नॉर्थईस्ट को 5 मुकाबलों में जीत मिली है और 9 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं।

पिछली बार जनवरी 2025 में दोनों टीमों के बीच खेला गया मैच ड्रॉ रहा था। इस मुकाबले में दोनों टीमें जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेंगी। केरला अपनी जीत की लय जारी रखना चाहेगी, वहीं नॉर्थईस्ट यूनाइटेड हार के सिलसिले को रोककर अंक तालिका में अपनी स्थिति को बेहतर करना चाहेगी।

--आईएएनएस

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