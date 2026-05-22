आईएसएल 2025-26: ईस्ट बंगाल ने खत्म किया 22 साल का सूखा, इंटर काशी को हराकर जीता खिताब

कोलकाता, 22 मई (आईएएनएस)। ईस्ट बंगाल के लिए 22 साल का लंबा इंतजार गुरुवार को खत्म हो गया। इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) 2025-26 में ईस्ट बंगाल ने कोलकाता के किशोर भारती क्रीड़ांगन में इंटर काशी को 2-1 से हराते हुए खिताब को अपने नाम किया। इससे पहले, टीम ने अपना आखिरी बड़ा खिताब साल 2004 में जीता था।

मैच की जब आखिरी सीटी बजी, तो पूरा स्टेडियम भावुक हो गया। खिलाड़ी जमीन पर गिर पड़े, फैंस हैरानी में एक-दूसरे से गले मिले और भरे हुए एरीना में “ईस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल” के नारे गूंजने लगे। मोहम्मद राशिद 72वें मिनट में अहम गोल करके हीरो बने। इससे पहले, यूसुफ एज्जारी ने दूसरे हाफ की शुरुआत में गोल कर ईस्ट बंगाल की मैच में वापसी कराई और स्कोर 1-1 से बराबर किया। मैच का पहला गोल अल्फ्रेड प्लानास ने 14वें मिनट में दागकर इंटर काशी को 1-0 की बढ़त दिलाई।

इस जीत से ईस्ट बंगाल 13 मैचों में 26 प्वाइंट्स के साथ आईएसएल टेबल में टॉप पर रहा। मोहन बागान सुपर जायंट ने स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली के खिलाफ अपना आखिरी मैच भी 2-1 के स्कोर से जीता और प्वाइंट्स में बराबरी पर रहा, लेकिन ईस्ट बंगाल के पांच गोल के बेहतर अंतर ने आखिरकार क्लब का नेशनल लीग टाइटल का लंबा इंतजार खत्म कर दिया।

हालांकि, घरेलू दर्शक खिताबी मैच की शुरुआत में इंटर काशी द्वारा जल्दी बढ़त लेने के बाद टेंशन में नजर आए, लेकिन ईस्ट बंगाल ने मुकाबले में शानदार वापसी की। ऑस्कर ब्रुजोन की टीम ने मैच की शुरुआत आक्रामक अंदाज में की। एज्जारी और मिगुएल फिगुएरा ने शुरुआत में ही दूर से शॉट लगाकर इंटर काशी के डिफेंस को परखा। हालांकि शुरुआती दबाव के बावजूद इंटर काशी ने धैर्य बनाए रखा और मजबूत डिफेंस किया। मैच के 14वें मिनट में खेल के रुख के खिलाफ जाते हुए इंटर काशी ने 1-0 की बढ़त बनाई।

डेविड मुनोज ने ईस्ट बंगाल के पेनल्टी एरिया की ओर एक लंबी गेंद भेजी और अल्फ्रेड प्लानास ने उसे पकड़ने के लिए शानदार टाइमिंग के साथ दौड़ लगाई। बिना किसी हिचकिचाहट के स्पेन के इस खिलाड़ी ने पहली ही कोशिश में शानदार वॉली लगाई, जो प्रभसुखन गिल के ऊपर से निकलकर नेट में चली गई। इसके साथ ही स्टेडियम में सन्नाटा छा गया।

हालांकि, ईस्ट बंगाल ने आठ मिनट बाद लगभग तुरंत जवाब दे दिया। बिपिन सिंह ने गोल के सामने एक टीजिंग क्रॉस दिया, और एज्जारी को बस पास से हल्का सा टच करने की जरूरत थी, लेकिन वह गेंद को क्रॉसबार के ऊपर मार बैठे।

इंटर काशी ने ईस्ट बंगाल एफसी की कमजोरी का फायदा उठाते हुए लगातार दबाव बनाए रखा। अल्फ्रेड प्लानास ने ईस्ट बंगाल के डिफेंस को काफी परेशान किया। 24वें मिनट में उन्होंने अनवर अली को पीछे छोड़ते हुए टीम की बढ़त लगभग दोगुनी कर दी थी, लेकिन गोलकीपर प्रभसुखन सिंह गिल ने शानदार बचाव कर लिया।

35वें मिनट में भी इंटर काशी के पास बढ़त बढ़ाने का मौका था, जब गिल ने प्लानस के दूर से लगाए गए शॉट को रोक दिया। राहत की बात यह रही कि रिबाउंड गेंद गोल में जाने के बजाय साइड नेटिंग में चली गई। इसके कुछ मिनट बाद तोम्बा सिंह के शॉट पर भी गिल ने बेहतरीन बचाव किया, जिससे स्टेडियम में ईस्ट बंगाल के फैंस की चिंता बढ़ गई। हाफटाइम से पहले ईस्ट बंगाल ने वापसी की कोशिश की, लेकिन उनका आक्रामक खेल कमजोर नजर आया।

ब्रेक के बाद ईस्ट बंगाल नए इरादे और जोश के साथ उभरा। 50वें मिनट में अनवर अली ने अपने हाफ के अंदर से एक शानदार डिफेंस-स्प्लिटिंग पास दिया जिससे यूसुफ एज्जारी को मौका मिला। मोरक्को के इस खिलाड़ी ने अपने मार्कर मुनोज को पीछे छोड़ा, गोलकीपर शुभम धास से आगे बढ़कर बॉल हासिल की और गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचा दिया। इस गोल के साथ ही ईस्ट बंगाल मैच में फिर से जिंदा हो गई।

बराबरी के गोल ने माहौल को पूरी तरह बदल दिया। ईस्ट बंगाल ने दबाव बनाना जारी रखा और 61वें मिनट में लगभग बढ़त ले ही ली थी जब सब्स्टीट्यूट नंदकुमार ने एक जोरदार स्ट्राइक किया जिससे धास को अपने पास वाले पोस्ट पर तेजी से बचाव करना पड़ा। आखिरकार 72वें मिनट में सफलता मिली। बिपिन सिंह ने दाएं किनारे से एक खतरनाक क्रॉस दिया, और राशिद ने बूट निकालकर गेंद को दूर कोने में पहुंचा दिया।

इसके बाद हर तरफ खुशी का माहौल हो गया। बेंच खाली हो गई। समर्थक जश्न मनाते हुए बैरिकेड्स के ऊपर से कूद पड़े। पूरा स्टेडियम ईस्ट बंगाल के नारों से गूंज उठा। इसके बाद ईस्ट बंगाल के डिफेंस ने इंटर काशी को गोल करने का कोई मौका नहीं दिया। आखिरी सीटी बजते ही ईस्ट बंगाल का वर्षों से चला आ रहा इंतजार खत्म हो गया।

--आईएएनएस

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