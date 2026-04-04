आईएसएल 2025-26: बेंगलुरु एफसी की होगी एफसी गोवा से भिड़ंत

बेंगलुरु, 3 अप्रैल (आईएएनएस)। इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) 2025-26 में शनिवार को पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बेंगलुरु एफसी (द ब्लूज) अपने जीत के सिलसिले को एफसी गोवा के खिलाफ भी बरकरार रखने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। बेंगलुरु एफसी ने अब तक टूर्नामेंट में अजेय रही है।

आईएसएल 2024-25 में लीग चरण के दौरान एफसी गोवा ने बेंगलुरु एफसी को सीजन की पहली हार थमाई थी। बेंगलुरु एफसी की टीम लगातार तीन जीत के साथ शानदार लय में मौजूद है और टीम अपने प्रदर्शन को और बेहतर करने की कोशिश करेगी। टीम के फॉरवर्ड खिलाड़ी रयान विलियम्स और आशिक कुरुनियन बेहतरीन फॉर्म में हैं; उन्होंने सीनियर पुरुष टीम के लिए अंतरराष्ट्रीय ब्रेक के दौरान शानदार प्रदर्शन किया था। सीनियर टीम ने मंगलवार को कोच्चि में हांगकांग को 2-1 से हराया था, जिसमें रयान ने 'ब्लू टाइगर्स' के लिए अपने डेब्यू मैच में ही अपना पहला गोल दागा था।

रविवार को बेंगलुरु एफसी के सामने एक कठिन चुनौती होगी, क्योंकि उन्हें एक बेहद मजबूत डिफेंसिव लाइन का सामना करना पड़ेगा। इस डिफेंस में संदेश झिंगन और पोल मोरेनो पीछे की तरफ बीच में मोर्चा संभालेंगे, जबकि आकाश सांगवान और बोरिस सिंह थांगजाम किनारों से डिफेंस की जिम्मेदारी निभाएंगे। गोवा एफसी मोहन बागान सुपर जायंट के साथ इस सीजन में अब तक सबसे कम गोल (3) खाने वाली केवल दो टीमों में से एक है।

बेंगलुरु एफसी के मुख्य कोच रेनेडी सिंह ने कहा, "रयान और आशिक अब तक हमारे लिए सबसे मजबूत पक्ष साबित हुए हैं। रयान ने अभी-अभी भारत के लिए शानदार डेब्यू किया है, और आशिक ने एमबीएसजी के साथ लीग खेली है और जीती भी है। यहां के स्टाफ और खिलाड़ियों ने उनके अंदर से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन निकलवाने के लिए काफी मेहनत की है।"

दूसरी ओर, मेजबान टीम इस सीजन में अब तक के अपने बेदाग रिकॉर्ड को और बेहतर बनाने और लीग के दूसरे हाफ में अपनी लय को बरकरार रखने की कोशिश करेगी। इस सीजन के उनके स्टार खिलाड़ी, डेजान ड्राजिक को पूरी तरह से चौकन्ना और सतर्क रहना होगा, क्योंकि उन्हें राहुल भेके की अगुवाई वाले बेंगलुरु के इस मजबूत डिफेंस को भेदने की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। ब्लूज ने इस सीजन में अब तक सिर्फ पांच गोल खाए हैं।

शनिवार को बीच सिटी में यह एक जबरदस्त मुकाबला होने वाला है, क्योंकि दोनों टीमों ने ब्रेक के दौरान अच्छी तैयारी की है ताकि वे उस मैच के लिए पूरी तरह से तैयार रहें, जो आगे चलकर दोनों टीमों के लिए इस सीजन का भविष्य तय कर सकता है। मिडफील्डर सोहम वार्ष्णेय से जब टीम में उनकी भूमिका के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "कोच ने असल में मुझे काफी आजादी दी है, जो मुझे लगता है कि मेरे जैसे खिलाड़ी के लिए बहुत जरूरी है, ताकि मुझे ज्यादा घबराहट न हो और मैं पिच पर खुलकर खेल सकूं। यह बहुत मददगार रहा है और मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ खेल पा रहा हूं।"

--आईएएनएस

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