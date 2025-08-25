आईएलटी20 सीजन 4 : अदाणी स्पोर्ट्सलाइन के गल्फ जायंट्स ने जोनाथन ट्रॉट को हेड कोच नियुक्त किया

दुबई, 25 अगस्त (आईएएनएस)। इंटरनेशनल लीग टी20 (आईएलटी20) के चौथे सीजन की तैयारियों के बीच अदाणी स्पोर्ट्सलाइन के स्वामित्व वाली गल्फ जायंट्स ने लीग की पहली नीलामी से पूर्व एक मजबूत कोचिंग टीम की घोषणा की है।

इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज जोनाथन ट्रॉट को हेड कोच नियुक्त किया गया, जिनका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिकॉर्ड बेहद प्रभावशाली रहा है।

बतौर कोच जोनाथन ट्रॉट अफगानिस्तान को आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 के सेमीफाइनल तक पहुंचा चुके हैं। उनके मार्गदर्शन में टीम ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 में शानदार प्रदर्शन किया था।

बतौर खिलाड़ी, ट्रॉट ने 52 टेस्ट मैचों में 3,835 रन बनाए, जबकि 68 वनडे मुकाबलों में उनके नाम 51 की औसत से 2,819 रन दर्ज हैं, जिसमें चार शतक और 22 अर्धशतक शामिल हैं।

नए हेड कोच के रूप में गल्फ जायंट्स से जुड़ने पर खुशी जाहिर करते हुए ट्रॉट ने कहा, "गल्फ जायंट्स तेजी से आईएलटी20 की सबसे सफल टीमों में से एक बन गई है। मेरा लक्ष्य खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए सशक्त बनाना और पहली आईएलटी20 ऑक्शन के जरिए चैंपियनशिप जीतने वाली टीम के निर्माण में मदद करना है।"

जोनाथन ट्रॉट के साथ इस टीम में न्यूजीलैंड के महान तेज गेंदबाज शेन बॉन्ड गेंदबाजी कोच के रूप में जुड़ेंगे। 120 अंतरराष्ट्रीय मैचों और 259 विकेट हासिल करने वाले अनुभवी बॉन्ड का कोचिंग करियर एक दशक से भी ज्यादा लंबा है। इस दौरान उन्होंने न्यूजीलैंड के साथ नेशनल टीम की जिम्मेदारी के अलावा, आईपीएल और यूएई आईएलटी20 में भी जिम्मेदारियां संभालीं।

बॉन्ड ने कहा, "टीम की महत्वाकांक्षा स्पष्ट है। मैं इस सीजन अपने गेंदबाजी आक्रमण को और प्रभावशाली बनाने और निर्णायक प्रभाव डालने के लिए उत्साहित हूं।"

प्रथम श्रेणी स्तर पर 17,000 से ज्यादा रन बनाने वाले साउथ अफ्रीकी क्रिकेटर एंड्रयू पुटिक बल्लेबाजी कोच के रूप में टीम से जुड़े हैं। इससे पहले, पुटिक अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के साथ काम कर चुके हैं।

एंड्रयू पुटिक ने कहा, "एक ऐसी टीम, जो खिलाड़ियों के विकास को महत्व देती है, उसके साथ काम करना सम्मान की बात है। मैं हमारी सामूहिक सफलता में योगदान देने के लिए उत्सुक हूं।"

इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर जेमी ट्रॉटन फील्डिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान के साथ अनुभव रखने वाले फिटनेस प्रोफेशनल निक ली स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच के रूप में टीम से जुड़ेंगे।

गल्फ जायंट्स के कोचिंग स्टाफ में यह बदलाव अदाणी स्पोर्ट्सलाइन की प्रतिभा को निखारने और विकास-उन्मुख माहौल बनाने की सोच को दर्शाता है। यूएई के युवा ऑलराउंडर अयान खान और जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजारबानी इसकी उल्लेखनीय सफलता में शामिल हैं।

अदाणी स्पोर्ट्सलाइन के चीफ बिजनेस ऑफिसर संजय अडेसरा ने कहा, "हम इस बेहतरीन ग्रुप का स्वागत करते हुए बेहद उत्साहित हैं। उनका अनुभव और साझा मूल्य गल्फ जायंट्स को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में अहम भूमिका निभाएंगे।"

