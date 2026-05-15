आईएलटी20 2026: अदाणी स्पोर्ट्सलाइन ने साइमन हेल्मोट को बनाया गल्फ जायंट्स का हेड कोच

अहमदाबाद, 15 मई (आईएएनएस)। अदाणी स्पोर्ट्सलाइन ने यूएई इंटरनेशनल लीग टी20 (आईएलटी20) के आगामी सीजन से पहले अनुभवी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट रणनीतिकार साइमन हेल्मोट को गल्फ जायंट्स का हेड कोच नियुक्त किया है।

हेल्मोट के पास घरेलू, अंतरराष्ट्रीय और फ्रेंचाइजी क्रिकेट में दो दशकों से ज्यादा का अनुभव है। उन्होंने दुनिया की कई बड़ी टी20 लीगों में काम किया है। वह 2013 से इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में सनराइजर्स हैदराबाद से जुड़े हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया, कैरेबियन तथा यूएई में आयोजित बड़े टी20 टूर्नामेंटों में टीमों को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभा चुके हैं।

पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने उच्च प्रदर्शन वाली टीम कल्चर तैयार करने और दबाव की परिस्थितियों में खिलाड़ियों की क्षमता को बेहतर तरीके से निखारने के लिए खास पहचान बनाई है। गल्फ जायंट्स के हेड कोच का पद संभालने से पहले हेल्मोट विमेंस बिग बैश लीग की टीम मेलबर्न रेनेगेड्स के साथ पांच सीजन तक जुड़े रहे। उन्होंने 2024 में टीम को उसका पहला खिताब भी दिलाया।

अपनी नियुक्ति पर साइमन हेल्मोट ने कहा, "मैं गल्फ जायंट्स से जुड़कर और यूएई आईएलटी20 में फ्रेंचाइजी के सफर के अगले चरण का हिस्सा बनकर बेहद उत्साहित हूं। प्रणव अदाणी के साथ हुई मेरी बातचीत से अदाणी स्पोर्ट्सलाइन की मजबूत खेल संस्कृति विकसित करने, प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी टीमें तैयार करने की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता साफ नजर आई। हम एक सफल सीजन की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के साथ मिलकर काम करने को लेकर उत्साहित हूं।"

गल्फ जायंट्स के साथ अपनी जिम्मेदारी संभालने के तहत हेल्मोट ने हाल ही में अहमदाबाद में अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) के निदेशक प्रणव अदाणी से मुलाकात की। इस दौरान गल्फ जायंट्स के दीर्घकालिक विजन और आगामी आईएलटी20 सीजन के लिए टीम की तैयारियों पर चर्चा हुई।

प्रणव अदाणी ने कहा, "हमें गल्फ जायंट्स और अदाणी स्पोर्ट्सलाइन परिवार में साइमन का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। साइमन के पास ग्लोबल फ्रेंचाइजी क्रिकेट का गहरा अनुभव है। उन्हें टी20 इकोसिस्टम की बेहतरीन समझ है और प्रतिस्पर्धी तथा उच्च स्तरीय प्रदर्शन करने वाली टीमें तैयार करने की उनकी क्षमता शानदार है। उनका नेतृत्व करने का तरीका और खिलाड़ियों के विकास पर फोकस, गल्फ जायंट्स के लिए हमारे दीर्घकालिक विजन के अनुरूप है। हमें उनके मार्गदर्शन में आने वाले सीजन का बेसब्री से इंतजार है।"

गल्फ जायंट्स ने पिछले सीजन में हेड कोच की भूमिका निभाने वाले जोनाथन ट्रॉट का भी धन्यवाद किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

--आईएएनएस

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