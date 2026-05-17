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आईएफएल: श्रीनिधि डेक्कन ने चानमारी को 2-1 से हराया, खिताबी दौड़ में बरकरार

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 17, 2026, 06:31 AM

हैदराबाद, 16 मई (आईएएनएस)। इंडियन फुटबॉल लीग (आईएफएल) 2025-26 में शनिवार को लालरोमाविया और डेविड कास्टानेडा के गोल की मदद से श्रीनिधि डेक्कन एफसी ने चानमारी एफसी को 2-1 से शिकस्त देकर खिताबी उम्मीदों को जिंदा रखा है।

हैदराबाद के डेक्कन एरिना में हुए मुकाबले में सिर्फ जीत ही श्रीनिधि डेक्कन एफसी की खिताबी उम्मीदों को जिंदा रख सकती थी। ऐसे में 'डेक्कन वॉरियर्स' ने 23 मिनट के अंदर ही लालरोमाविया और डेविड कास्टानेडा के गोल की बदौलत 2-0 की बढ़त बना ली। हालांकि, 27वें मिनट में मेहमान टीम की तरफ से मार्लन रंजेल ने 27वें मिनट में गोल दागकर अंतर को कम कर दिया।

श्रीनिधि डेक्कन ने मैच की शुरुआत तेज रफ्तार से करते हुए 10वें मिनट में ही बढ़त बना ली। फैब्रिस काह ने बॉक्स के अंदर एक क्रॉस दिया, जिसे कास्टानेडा ने अपनी छाती से रोककर ब्रैंडन वनलालरेमडिका की ओर बढ़ाया। ब्रैंडन का शॉट ठीक से नहीं लगा, लेकिन किस्मत से गेंद लुढ़कते हुए लालरोमाविया के पास पहुंच गई। इस फॉरवर्ड खिलाड़ी ने नजदीकी दूरी से कोई गलती नहीं की और गेंद को नेट में पहुंचा दिया। कुछ ही मिनट बाद, काह ने खुद गोल किया, लेकिन ऑफसाइड होने के कारण उस गोल को अमान्य घोषित कर दिया गया।

मेजबान टीम ने 23वें मिनट में एक तेज काउंटर-अटैक के जरिए अपनी बढ़त को दोगुना कर दिया। फैब्रिस काह ने मैदान के बाएं हिस्से में दो डिफेंडर्स को छकाते हुए बॉक्स के किनारे की ओर एक जमीनी क्रॉस दिया, जो कास्टानेडा तक पहुंचा। इस स्ट्राइकर ने अपने दाएं पैर से जोरदार शॉट लगाया, जो गोल के निचले कोने में जा लगा। यह इस सीजन में उनका 5वां गोल था।

इसके ठीक चार मिनट बाद, चानमारी ने गोल का अंतर आधा कर दिया। श्रीनिधि डेक्कन के गोलकीपर कमलजीत सिंह, सेंटर-बैक मार्लन रंजेल की सीधी फ्री-किक को रोकने में नाकाम रहे। डिफेंडर द्वारा लगभग 30 गज की दूरी से लगाया गया वह शॉट, अनुभवी गोलकीपर के हाथों से फिसलकर गोल-जाल में जा पहुंचा।

दूसरे हाफ में घरेलू टीम ने खेल की गति धीमी कर दी, जिससे चानमारी को गेंद पर ज्यादा कब्जा रखने का मौका मिला और उन्हें आगे बढ़ने के लिए आमंत्रित किया गया। हाफ-टाइम के बाद मेहमान टीम ने पहला प्रयास एक लंबी दूरी के शॉट से किया, जिसे कमलजीत सिंह ने आसानी से पकड़ लिया। पहले हाफ में हुई अपनी पिछली गलती के बाद वह इस बार काफी शांत और संयमित नजर आए। खेल के एक घंटे पूरे होने पर गोलकीपर को एक बार फिर एक्शन में आना पड़ा। इस बार उन्होंने लालपेखलुआ के प्रयास को रोकते हुए एक शानदार बचाव किया।

श्रीनिधि के डिफेंस काफी मजबूत नजर आए। आखिरकार, उन्होंने मैच को अपने पक्ष में समाप्त किया और अपने खिताब जीतने की उम्मीदों को जिंदा रखा।

--आईएएनएस

आरएसजी

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