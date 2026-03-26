आईएफएल: नामधारी एससी ने रियल कश्मीर एफसी को 1-0 से हराया, लोटजेम बने हीरो

श्रीनगर, 25 मार्च (आईएएनएस)। इंडियन फुटबॉल लीग (आईएफएल) 2025-26 में बुधवार को नामधारी स्पोर्ट्स क्लब ने इस सीजन की अपनी पहली जीत दर्ज की। नामधारी ने बुधवार को श्रीनगर के टीआरसी स्टेडियम में खेले गए मैच में रियल कश्मीर एफसी को 1-0 से हराया। इस मुकाबले का इकलौता गोल साइलेंथंग लोटजेम ने दागा।

इस जीत के साथ नामधारी स्पोर्ट्स क्लब पांच मैचों में छह अंकों के साथ तालिका में छठे स्थान पर पहुंच गया, जबकि रियल कश्मीर एफसी उतने ही मुकाबलों में दो अंकों के साथ नौवें स्थान पर बना हुआ है। नामधारी के गोलकीपर नीरज कुमार को 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया।

मैच की शुरुआत में दोनों ही टीमें मिडफील्ड पर अपना दबदबा बनाने में नाकाम रहीं, जिसके चलते पहले आधे घंटे में गेंद का कब्जा लगातार बदलता रहा। दोनों ही टीमों के लिए 'सेट-पीस' ही गोल करने का सबसे अच्छा जरिया साबित हुए। रियल कश्मीर ने लंबे 'थ्रो-इन' पर भरोसा जताया, तो वहीं नामधारी ने 'फ्री-किक' और 'कॉर्नर-किक' का फायदा उठाने की कोशिश की।

इस हाफ में दोनों गोलकीपरों के लिए चिंता का एकमात्र पल तब आया, जब दोनों छोर से कुछ इक्का-दुक्का हमले हुए। नजीब इब्राहिम ने 'बॉक्स' के किनारे से जमीन से सटा एक शॉट लगाकर रियल कश्मीर के गोलकीपर फुरकान अहमद डार की परीक्षा ली। वहीं दूसरी ओर, करण कुमार शर्मा द्वारा गेंद को हटाने की कोशिश में लगाया गया शॉट गलती से गोल की तरफ ही चला गया, जिसके चलते गोलकीपर नीरज कुमार को एक शानदार और मुश्किल बचाव करना पड़ा।

इस हाफ में गोल करने का सबसे बेहतरीन मौका मेजबान टीम को तब मिला, जब 'बॉक्स' के अंदर एक और गेंद फेंकी गई। नीरज कुमार अपनी गोल-लाइन से आगे तो आए, लेकिन गेंद को कमजोरी से ही पंच कर पाए। नतीजतन, गेंद हवा में उछलकर वापस एक खतरनाक जगह पर ही जा गिरी। अहतीब अहमद डार ने एक बाइसिकल किक मारने की कोशिश की जो सीधे गोल में जाती दिख रही थी, लेकिन करण शर्मा ने अपनी छाती से गोल-लाइन पर एक अहम बचाव किया, जिससे दोनों टीमें बिना कोई गोल किए हाफ-टाइम तक पहुंचीं।

स्नो लेपर्ड्स ने दूसरे हाफ की शुरुआत नए जोश के साथ की। मिडफील्ड पर उनका नियंत्रण बेहतर था और वे विरोधी टीम के हाफ में ज्यादा खतरनाक दिख रहे थे। शेड्रैक चार्ल्स गोल का सूखा खत्म करने के सबसे करीब पहुंचे, लेकिन उनकी कोशिश क्रॉसबार से टकराकर बाहर चली गई।

मैच के एक घंटे पूरे होने के ठीक बाद नामधारी ने सेइलेनथांग लोटजेम के गोल की मदद से बढ़त बना ली। सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी मनबीर सिंह ने दूर वाले पोस्ट पर एक क्रॉस दिया, और लोटजेम ने छह-यार्ड बॉक्स में अपनी देर से की गई दौड़ का समय एकदम सही रखा। वे किसी का ध्यान खींचे बिना अंदर घुस गए और शांति से गेंद को गोलकीपर के पास से गोल में डाल दिया।

पिछड़ने के बाद रियल कश्मीर ने बराबरी का गोल करने के लिए दबाव बढ़ा दिया। शेड्रैक चार्ल्स ने एक जोरदार शॉट से गोलकीपर की परीक्षा ली, जिसे सुरक्षित रूप से बाहर धकेल दिया गया। कुछ ही पलों बाद, नीरज कुमार को फिर से एक्शन में आना पड़ा, उन्होंने कमल इस्सा की फ्री-किक पर तेजी से प्रतिक्रिया दी और उसे रोक दिया, जबकि वह गेंद खतरे वाले इलाके में अजीब तरह से उछली थी। मेहमान टीम ने आखिरी सीटी बजने तक अपनी मामूली बढ़त बनाए रखी, और घरेलू टीम के लगातार दबाव का सामना किया।

--आईएएनएस

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