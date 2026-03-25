आईएफएल: लालडावंगजुआला का 'डबल धमाल', आइजोल एफसी ने चानमारी एफसी को 3-2 से हराया

आइजोल, 24 मार्च (आईएएनएस)। आइजोल एफसी ने मंगलवार को आइजोल के राजीव गांधी स्टेडियम में इंडियन फुटबॉल लीग (आईएफएल) 2025-26 की मिजो डर्बी में चानमारी एफसी के खिलाफ 3-2 से रोमांचक जीत हासिल की। 'प्लेयर ऑफ द मैच' आइजोल एफसी के लिए लालडावंगजुआला ने दो गोल दागे।

मालसावमसांगा रेंथलेई और जोटा के गोलों ने हाफ टाइम तक चानमारी को 2-0 की मजबूत बढ़त दिला दी थी, लेकिन विंसेंट लालदुहावमा के एक गोल और लालडावंगजुआला के दो गोलों ने 'पीपल्स क्लब' को पूरे तीन अंक दिलाए। इस जीत के साथ आइजोल एफसी पांच मैचों में आठ अंकों के साथ अस्थायी रूप से दूसरे स्थान पर पहुंच गया, जबकि चानमारी एफसी उतने ही मैचों में पांच अंकों के साथ सातवें स्थान पर बना रहा।

चानमारी ने मैच की शुरुआत जोरदार तरीके से की, जिससे आइजोल एफसी को अपनी रक्षापंक्ति में पीछे हटने और काउंटर अटैक्स पर निर्भर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। मेजबान टीम ने खाली जगहों में दौड़ लगाकर विरोधी टीम की रक्षापंक्ति को छिन्न-भिन्न कर दिया, और अपने फॉरवर्ड खिलाड़ियों की गति का प्रभावी ढंग से उपयोग करते हुए शुरुआत में ही दबाव बना दिया।

18वें मिनट में, कुछ हद तक किस्मत के साथ, चानमारी ने बढ़त हासिल कर ली। मालसॉमसांगा रेनथलेई ने बॉक्स में एक ऊंची पास देकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को गेंद देने की कोशिश की, लेकिन उनकी पास थोड़ी ज्यादा दूर से चली गई, जो आइजॉल के गोलकीपर वनलालहरियातपुइया के लिए एक आसान कैच लग रही थी। हालांकि, गोलकीपर ने अहम मौके पर गेंद से नजर हटा ली, जिससे गेंद उनके हाथों से फिसलकर नेट में चली गई।

लगभग आधे घंटे के खेल के बाद आइजॉल ने मैच में अपनी पकड़ बनाना शुरू कर दिया। उनके मिडफील्डर्स ने मैदान पर अपनी जगह बनाई और टीम आगे बढ़कर खेलने लगी। फिर भी, चानमारी मजबूती से डटी रही और अपनी खेल योजना पर कायम रही और मेहमान टीम के लिए अपनी रक्षापंक्ति को तोड़ना मुश्किल बना दिया।

हाफ-टाइम से ठीक पहले, चानमारी ने पेनाल्टी स्पॉट से गोल करके अपनी बढ़त दोगुनी कर ली और मैच पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया। एरॉन वनलालरिंचना ने बॉक्स में एक चालाकी भरी दौड़ लगाई, जिसे रोहमिंगथांगा ने पीछे से गिरा दिया, जिससे उनकी टीम को पेनाल्टी किक मिल गई। जोटा आगे बढ़े और शांत भाव से गोलकीपर को छकाते हुए पेनाल्टी को नेट में डाल दिया, जिससे स्कोर 2-0 हो गया।

हाफ-टाइम के छह मिनट बाद, बॉक्स के अंदर हुई अफरा-तफरी का फायदा उठाकर आइजॉल ने गोल करके अपनी हार का अंतर आधा कर दिया। चानमारी के गोलकीपर जोथानमाविया कॉर्नर किक को ठीक से संभाल नहीं पाए और दो बार गेंद को पंच करने से चूक गए, जिससे लालतलानजोवा को गेंद को वापस छह-यार्ड के क्षेत्र में उछालने का मौका मिल गया। एरिक रेमरुआतपुइया चांगटे का पहला हेडर गोल-लाइन पर रोक दिया गया, और उनके दूसरे प्रयास को भी गोल-लाइन से ही हटा दिया गया, क्योंकि चानमारी की टीम पूरी जान लगाकर बचाव कर रही थी। हालांकि, जब रक्षापंक्ति गेंद को क्लीयर करने में नाकाम रही, तो गेंद आखिरकार विंसेंट लालदुहावमा के पास जा गिरी, जिन्होंने बिना कोई गलती किए गेंद को नेट में डाल दिया।

आइजॉल ने इस लय का फ़ायदा उठाते हुए, खेल के एक घंटे पूरे होने के ठीक बाद, महज तीन मिनट के अंदर ही शानदार वापसी की। सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी लालदावंगजुआला ने विरोधी टीम की कमजोर मार्किंग का फायदा उठाया और दो बेहतरीन हेडर गोल करके मैच का पासा ही पलट दिया।

पहला गोल तब हुआ जब दावंगा ने सबसे ऊंचा उछलकर, लालतलानजोवा की कॉर्नर किक पर जोरदार हेडर लगाया। कुछ ही पलों बाद, वही मिडफील्डर एक बार फिर गोल में सहायक बने और बॉक्स के अंदर एक खतरनाक फ्री-किक डाली। गोलकीपर अपनी जगह से हटकर बीच में ही फंस गए, जिससे बिना किसी रोक-टोक के खड़े दावंगा को गेंद को खाली नेट में डालने का मौका मिल गया। पीछे रह जाने से बौखलाए चानमारी ने आइजोल पर दबाव बढ़ा दिया, खासकर दाईं ओर से। लालरुअतदिका बार-बार बॉक्स में क्रॉस भेज रहे थे, जबकि क्रिस्टोफर कामेई अपनी सेट-पीस डिलीवरी से खतरा पैदा कर रहे थे, लेकिन आइजोल का डिफेंस मजबूत बना रहा और हर बार खतरे को टाल दिया।

दबाव के इस लगातार दौर के दौरान, लालरुअतसांगा और सी. लालमुआनपुइया दोनों ने बराबरी करने के मौके गंवा दिए, और उनके शॉट लक्ष्य से बाहर चले गए। बाद में, रुअतसांगा गोल के सबसे करीब पहुंचे, लेकिन स्टॉपेज टाइम में वानलालहरियातपुइया ने एक शानदार बचाव करके उन्हें रोक दिया, और आइजोल ने अपनी बढ़त बनाए रखी। आखिर में, आइजोल एफसी ने अपनी बढ़त बनाए रखी और एक रोमांचक और जोरदार 'मिजो डर्बी' में जीत का सेहरा अपने सिर बांधा।

--आईएएनएस

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