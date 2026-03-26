आईएफएल 2025-26: श्रीनिधि डेक्कन ने डेंपो को 3-1 से हराया, टेबल में टॉप पर जगह बनाई

हैदराबाद, 25 मार्च (आईएएनएस)। इंडियन फुटबॉल लीग (आईएफएल) 2025-26 में बुधवार को श्रीनिधि डेक्कन एफसी ने डेंपो एससी के खिलाफ 3-1 से जीत दर्ज की। आर लालबियाकलियाना, हादी इद्रिसौ और फैब्रिस काह न्कवो ने एक-एक गोल किया। इस जीत के साथ श्रीनिधि 5 मैचों में 10 अंकों के साथ तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई, जबकि डेंपो 2 अंकों के साथ सबसे नीचे बना हुआ है।

कोच कार्लोस वाज पिंटो की टीम ने मैच की शुरुआत से ही नियंत्रण बना लिया। बाएं फ्लैंक से जगदीप सिंह के थ्रो-इन पर बॉक्स में डिफ्लेक्शन हुआ, जिस पर राइट विंगर आर लालबियाकलियाना ने तेजी से प्रतिक्रिया देते हुए कठिन कोण से बाएं पैर से गोल कर टीम को शुरुआती बढ़त दिलाई।

श्रीनिधि ने आगे बढ़ना जारी रखा और गोल करने के कई मौके बनाए। आशीष सिबी ने डेविड कास्टानेडा के प्रयासों को नाकाम करने के लिए कई शानदार बचाव किए, जिसमें 20वें मिनट में करीब से किया गया एक तेज बचाव और उसके कुछ ही देर बाद कास्टानेडा के हेडर को रोकने के लिए लगाया गया एक डाइविंग प्रयास शामिल था। इसके बाद मिले कॉर्नर से, कास्टानेडा का हेडर गोलपोस्ट से टकरा गया।

आखिरकार 29वें मिनट में दबाव का असर दिखा, जब 'डेक्कन वॉरियर्स' के सेंटर-बैक हादी इद्रिसौ ने टीम की बढ़त को दोगुना कर दिया। विंगर लालरोमाविया ने दाईं ओर से एक सटीक क्रॉस दिया, और इद्रिसौ ने हवा में उछलकर हेडर के जरिए गोल दागते हुए स्कोर 2-0 कर दिया।

डेंपो के हेड कोच समीर नाइक ने पहले हाफ के बीच में ही मार्कस जोसेफ को मैदान पर उतारा ताकि टीम वापसी कर सके, और इस फॉरवर्ड खिलाड़ी ने टीम के आक्रमण को और तेज कर दिया। हालांकि, अजय छेत्री और पेप गसामा की अगुवाई वाले श्रीनिधि के मिडफील्ड ने खेल पर अपना नियंत्रण बनाए रखा और मेहमान टीम को गोल करने के ज्यादा मौके नहीं दिए। जोसेफ ने 42वें मिनट में एक घुमावदार शॉट लगाकर कमलजीत सिंह की परीक्षा जरूर ली, लेकिन गोलकीपर ने उस शॉट को आसानी से रोक लिया।

दूसरे हाफ की शुरुआत के बाद 'गोल्डन ईगल्स' ने खेल में और अधिक आक्रामकता दिखाई, और मैच के 60वें मिनट में उन्हें इसका इनाम भी मिला। मिडफील्डर नेरकितालंग बुआम ने दूर वाले पोस्ट की ओर एक क्रॉस दिया, जहां फॉरवर्ड रिचमंड क्वासी ओवुसू ने उछलकर हेडर से गोल किया और स्कोर का अंतर कम करके 2-1 कर दिया।

मैच ने 68वें मिनट में एक और मोड़ लिया, जब श्रीनिधि के लालरोमाविया को हिंसक व्यवहार के लिए रेड कार्ड दिखाया गया, जिससे मेजबान टीम दस खिलाड़ियों तक सिमट गई। हालांकि, श्रीनिधि ने तुरंत जवाबी हमला किया। अजय छेत्री ने मिडफील्ड में गेंद पर कब्जा किया और फॉरवर्ड फैब्रिस काह न्कवो को गेंद पास की, उन्होंने शांति से गेंद को गोलकीपर के बाईं ओर से गोल में डालकर दो गोल की बढ़त फिर से हासिल कर ली।

डेंपो लगातार आगे बढ़कर दबाव बनाती रही। 81वें मिनट में अमाय मोराजकर ने लंबी दूरी से कमलजीत सिंह को आजमाया, लेकिन श्रीनिधि के गोलकीपर ने गेंद को बार के ऊपर से बाहर कर दिया। 10 खिलाड़ियों के खिलाफ गेंद पर ज्यादा कब्जा रखने के बावजूद, डेंपो मैच के आखिरी पलों में श्रीनिधि के मजबूत डिफेंस को भेदकर 3-1 से जीत हासिल करने में नाकाम रही।

--आईएएनएस

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