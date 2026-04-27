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आईएफएल 2025-26: गोलरहित ड्रॉ रहा शिलांग लाजोंग और डेम्पो एससी के बीच हुआ मुकाबला

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 27, 2026, 12:11 PM

शिलांग, 26 अप्रैल (आईएएनएस)। इंडियन फुटबॉल लीग (आईएफएल) 2025-26 में रविवार को शिलांग लाजोंग एफसी और डेम्पो एससी के बीच खेला गया मुकाबला गोलरहित ड्रॉ पर खत्म हुआ। यह मैच शिलांग के एसएसए स्टेडियम में हुआ, जहां घरेलू टीम ने पूरे मैच में दबदबा बनाए रखा, लेकिन टीम को गोल करने में सफलता नहीं मिली।

इस ड्रॉ के बाद शिलांग लाजोंग 18 अंकों के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर बना हुआ है। वह शीर्ष पर चल रही डायमंड हार्बर एफसी से सात अंक पीछे है। वहीं डेम्पो एससी 10 अंकों के साथ छठे स्थान पर है। मैच की शुरुआत से ही शिलांग ने आक्रामक खेल दिखाया। पहले ही मिनट में टीम को गोल करने का मौका मिला, लेकिन डेम्पो के डिफेंडर्स ने समय रहते खतरा टाल दिया। इसके बाद भी शिलांग ने लगातार दबाव बनाए रखा और तेज पासिंग के जरिए कई मौके बनाए।

शिलांग के खिलाड़ियों ने मैदान के दोनों किनारों से हमले किए और गेंद पर ज्यादा नियंत्रण रखा। 8वें मिनट में लामलालियान ने एक जोरदार शॉट मारा, लेकिन डेम्पो के गोलकीपर ऑबिन कौआको ने शानदार बचाव किया। डेम्पो की टीम शुरुआत में दबाव में दिखी, लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने खेल को संतुलित किया और डिफेंस में दमदार प्रदर्शन किया। उनके डिफेंडर्स ने शिलांग के हर हमले को रोकने में अहम भूमिका निभाई।

पहले हाफ में शिलांग को कई अच्छे मौके मिले। 34वें मिनट में उन्हें गोल करने का सुनहरा मौका मिला, लेकिन डेम्पो के डिफेंडर जोसे लुइस मोरेनो ने बेहतरीन स्लाइड करके गोल बचा लिया। इसके बाद 43वें मिनट में भी शिलांग गोल के करीब पहुंचा, लेकिन गेंद पोस्ट से टकराकर बाहर आ गई। दूसरे हाफ में भी शिलांग ने हमले जारी रखे। 47वें और 81वें मिनट में भी टीम ने गोल करने की कोशिश की, लेकिन डेम्पो के डिफेंस ने शानदार खेल दिखाया। डेम्पो को भी गोल करने के कुछ मौके मिले, लेकिन वे उन्हें भुना नहीं सके।

मैच के आखिरी पलों में शिलांग गोल करने के काफी करीब था, लेकिन एक बार फिर गेंद गोलपोस्ट से टकराकर बाहर आ गई। यह उनके लिए सबसे बड़ा झटका साबित हुआ। पूरे मैच में शिलांग ने करीब 20 शॉट लगाए, जिनमें से 5 गोल पर थे, लेकिन वे एक भी गोल नहीं कर पाए। दूसरी ओर, डेम्पो ने कम मौके बनाए, लेकिन शानदार डिफेंस के दम पर मैच ड्रॉ करा लिया।

--आईएएनएस

एसएम/डीकेपी

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