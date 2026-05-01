आई-लीग 3: जेडएफए और मुंबई एफसी के बीच रोमांचक मुकाबला 2-2 से ड्रॉ

इंफाल, 30 अप्रैल (आईएएनएस)। आई-लीग 3 के अपने दूसरे ग्रुप-बी मैच में जिंक फुटबॉल एकेडमी (जेडएफए) ने गुरुवार को मुंबई एफसी के साथ 2–2 का रोमांचक ड्रॉ खेला। इंफाल के साई टर्फ ग्राउंड पर हुए इस कड़े मुकाबले का अंत आखिरी पलों में हुए एक नाटकीय बराबरी वाले गोल के साथ हुआ।

यह एक ऐसा मैच था, जिसने खिलाड़ियों के हौसले की परीक्षा ली, और जेडएफए ने इसका करारा जवाब दिया। मुंबई एफसी ने अपने अनुभव और शारीरिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए खेल की शुरुआत में ही अपनी पकड़ बना ली थी। उनकी सीधी-सादी रणनीति लंबे पास देने और 'सेकंड बॉल' पर कब्जा करने पर केंद्रित थी। इस टीम ने खेल की शुरुआत में ही जेडएफए के लिए मुश्किलें खड़ी कर दीं। इस खतरे को भांपते हुए, जेडएफए ने लगभग 15वें मिनट में अपनी रणनीति में बदलाव किया।

इस बदलाव का मकसद विरोधी टीम पर ज्यादा दबाव बनाना और मुंबई एफसी के 'सेंटर-बैक' खिलाड़ियों को गेंद आगे बढ़ाने से रोकना था। यह रणनीति कामयाब रही।

उस पल के बाद से, खेल पूरी तरह से संतुलित हो गया। दोनों ही टीमों को गोल करने के मौके मिले, लेकिन पहले हाफ का अंत बिना किसी गोल के हुआ। हालांकि, हाफ-टाइम के बाद जेडएफए ने जल्द ही गोल दाग दिया।

अपनी बेहतर होती लय का फायदा उठाते हुए, विंगर अबिथ ने मैदान के बाएं छोर पर अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन करते हुए बॉक्स के अंदर एक खतरनाक क्रॉस डाला। अनुभवी स्ट्राइकर नारो हरि श्रेष्ठ ने गोल के सामने कोई गलती नहीं की और जेडएफए को 1–0 की बढ़त दिला दी।

हालांकि, मुंबई एफसी ने तुरंत ही पलटवार किया। इसके कुछ ही मिनटों बाद, मुंबई एफसी ने एक 'सेट-पीस' के जरिए बराबरी का गोल दागा। इससे खेल एक बार फिर बराबरी पर आ गया और मैच की लय भी बदल गई। दोनों टीमों के बीच यह कड़ा मुकाबला लगातार उतार-चढ़ाव भरा रहा।

इसके बाद जेडएफए को एक बड़ा झटका लगा, जब खेल के एक अहम मोड़ पर उनका एक 'सेंटर-बैक' खिलाड़ी सिर में चोट लगने के कारण मैदान पर गिर गया। इस अफरा-तफरी का फायदा उठाते हुए मुंबई एफसी ने गोल-क्षेत्र के अंदर गेंद पर कब्जा कर लिया और उसे गोल में बदलकर 92वें मिनट में 2–1 की बढ़त बना ली।

जैसे-जैसे मैच का समय खत्म हो रहा था, जेडएफए ने बराबरी का गोल करने की उम्मीद में अपने सभी खिलाड़ियों को आगे की ओर झोंक दिया। 93वें मिनट में, उन्हें वह बराबरी का गोल एक बेहद शानदार अंदाज में मिला। सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी एसके आसिफ ने एक जबरदस्त 'वॉली' लगाई, जो नेट में पहुंच गई। इस गोल ने जेडएफए को हार से बचाते हुए एक अहम प्वाइंट दिलाया और इस कड़े मुकाबले का अंत बेहद रोमांचक बना दिया। जेडएफए को शायद पूरे तीन पॉइंट्स न मिले हों, लेकिन उन्होंने जिस तरह का जबरदस्त जज्बा दिखाया, उससे यह पक्का हो गया कि वे चार प्वाइंट्स के साथ ग्रुप-बी में सबसे ऊपर बने रहेंगे।

--आईएएनएस

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