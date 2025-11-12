94 साल की उम्र में बीकानेर की पानी देवी गोदारा ने जीते 4 गोल्ड मेडल

बीकानेर, 20 मार्च (आईएएनएस)। बीकानेर की 94 वर्षीय एथलीट पानी देवी गोदारा ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि दृढ़ संकल्प की कोई सीमा नहीं होती। चेन्नई में आयोजित एशियाई चैंपियनशिप में एथलीट पाना देवी गोदारा ने अलग-अलग स्पर्धाओं में चार स्वर्ण पदक जीतकर सिर्फ बीकानेर नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान को गौरवान्वित किया है।

94 वर्षीय एथलीट पानी देवी गोदारा को 'गोल्डन ग्रैंडमा' के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपनी शानदार फिटनेस और खेल की क्षमताओं को साबित करते हुए चेन्नई में आयोजित एशियाई चैंपियनशिप में 100 मीटर दौड़, डिस्कस थ्रो, शॉटपुट और भाला फेंक में शीर्ष स्थान पाया। इसके साथ ही उन्होंने चार स्वर्ण पदक अपने नाम किए।

इससे पहले, मार्च महीने में पानी देवी गोदारा ने बेंगलुरु में आयोजित 45वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉट पुट, 100 मीटर दौड़ और डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल जीते थे।

पानी देवी की इन उपलब्धियों ने उन्हें फिर से सुर्खियों में ला दिया है। उनकी उपलब्धियों ने उनकी बढ़ती उम्र के बावजूद एथलेटिक्स के प्रति उनके अटूट उत्साह और समर्पण को भी दर्शाया है।

बीकानेर की चौधरी कॉलोनी की रहने वाली पानी देवी एथलेटिक्स के प्रति अपने जुनून को घर की जिम्मेदारियों के साथ जोड़ती हैं। वह रोजाना अपनी गायों और भैंसों की देखभाल करती हैं और इसके लिए कड़ी मेहनत करती हैं। वह एक सख्त फिटनेस रूटीन का भी पालन करती हैं, जिसने उनकी असाधारण सफलता में योगदान दिया। पानी देवी की अनुशासित जीवनशैली और अथक परिश्रम ने उनकी उपलब्धियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इस उम्र में पदक जीतना पानी देवी के लिए एक बड़ी सफलता हो सकती है, लेकिन यह सभी के लिए, खासकर महिलाओं के लिए, एक प्रेरणा भी है। संदेश यह है कि महिलाओं और पुरुषों को फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने चाहिए।

--आईएएनएस

डीसीएच/