75 साल की उम्र में भी वे राष्ट्र निर्माण में लगे हैं, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं : कृष्णमाचारी श्रीकांत

नई दिल्ली, 16 सितंबर (आईएएनएस)। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को अपना 75वां जन्मदिन मनाएंगे। भारतीय क्रिकेट टीम पूर्व और मौजूदा क्रिकेटरों ने उनसे जुड़े किस्से साझा किए हैं।

पूर्व सलामी बल्लेबाज के श्रीकांत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट एक वीडियो में बताया, "2011 विश्वकप में नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। मैंने प्रोटोकॉल तोड़ा, उन्होंने गले लगाकर बातचीत की शुरुआत की। हम पिछले कई वर्षों में अलग-अलग मौकों पर मिले हैं और मैं उनके व्यक्तित्व की प्रशंसा करता हूं। 75 साल की उम्र में भी, वे विनम्र हैं, राष्ट्र निर्माण में लगे हैं और हमारे लिए अथक सेवा कर रहे हैं।"

भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने विश्व कप 2023 के फाइनल से जुड़ी याद साझा की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर एक वीडियो में उन्होंने कहा, "2023 विश्व कप में हमारी हार के बाद, प्रधानमंत्री मोदी ड्रेसिंग रूम में आए और अपने शब्दों से हमारा उत्साह बढ़ाया। एक साल बाद, जब हमने टी20 विश्व कप जीता, तो उन्होंने हमें बधाई देने के लिए फोन किया। वे हार और जीत में हमारे साथ खड़े रहे।"

स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75 वें जन्मदिन पर उनसे जुड़ी याद सोशल मीडिया के जरिए साझा की है। अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किए गए वीडियो में उन्होंने कहा, पीएम मोदी से पहली बार 2010 में मिला था, तब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अहमदाबाद में हमारा दक्षिण अफ्रीका के साथ मैच था और मैच शुरू होने से ठीक पहले टीमें परिचय के लिए मैदान पर कतार में खड़ी थीं। उस समय के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से उन्होंने कहा था कि ये हमारे राज्य से हैं, इनका विशेष ध्यान रखें।"

जडेजा ने कहा, "नरेंद्र मोदी आए और सभी खिलाड़ियों से हाथ मिलाया। यह पहली बार था, जब मैं उनसे मिला। उस समय हमारे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने मेरा उनसे परिचय कराया। मोदी जी मुस्कुराए और धोनी से कहा, 'इसका ख्याल रखना, यह हमारा लड़का है। उनकी जगह पर बैठे किसी व्यक्ति से, खासकर मेरी टीम के सामने, यह साधारण सी बात सुनकर मुझे बहुत गर्व और खुशी हुई। यह उनकी गर्मजोशी और हर किसी के प्रति उनके सच्चे व्यक्तिगत स्नेह को दर्शाता है। मैं इस पल को कभी नहीं भूल सकता।"

