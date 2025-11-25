7 फरवरी से पुरुष टी-20 वर्ल्ड कप की शुरुआत, जानिए ग्रुप मैच का शेड्यूल

नई दिल्ली, 25 नवंबर (आईएएनएस)। पुरुष मेंस टी-20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होगी। 8 वेन्यू पर खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट का फाइनल 8 मार्च को खेला जाना है। इस विश्व कप में 20 टीमों को चार ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप-ए में मौजूद भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को 'हाईवोल्टेज मैच' खेला जाना है।
ग्रुप-ए के मुकाबले की शुरुआत 7 फरवरी को पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच कोलंबो में खेले जाने वाले मुकाबले के साथ होगी। इस ग्रुप में भारत, यूएसए और नामीबिया की टीमें भी शामिल हैं। भारत साल 2007 और 2024 का टी20 विश्व कप खिताब अपने नाम कर चुका है।
ग्रुप-ए के मुकाबले :
7 फरवरी : पाकिस्तान बनाम नीदरलैंड, कोलंबो (सुबह 11:00 बजे से)
7 फरवरी : भारत बनाम यूएसए, मुंबई (शाम 7:00 बजे से)
10 फरवरी : नीदरलैंड बनाम नामीबिया, दिल्ली (सुबह 11:00 बजे से)
10 फरवरी : पाकिस्तान बनाम यूएसए, कोलंबो (शाम 7:00 बजे से)
12 फरवरी : भारत बनाम नामीबिया, दिल्ली (शाम 7:00 बजे से)
13 फरवरी : यूएसए बनाम नीदरलैंड, चेन्नई (शाम 7:00 बजे से)
15 फरवरी : यूएसए बनाम नामीबिया, चेन्नई (दोपहर 3:00 बजे से)
15 फरवरी : भारत बनाम पाकिस्तान, कोलंबो (शाम 7:00 बजे से)
18 फरवरी : पाकिस्तान बनाम नामीबिया, (कोलंबो 3:00 बजे से)
18 फरवरी : भारत बनाम नीदरलैंड, अहमदाबाद (शाम 7:00 बजे से)
ग्रुप-बी में सह-मेजबान श्रीलंका की टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, ओमान और आयरलैंड की टीमें शामिल हैं। इस ग्रुप का पहला मैच 8 फरवरी को श्रीलंका और आयरलैंड के बीच खेला जाना है। इस ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और ओमान की टीमें हैं।
ग्रुप-बी के मुकाबले :
8 फरवरी : श्रीलंका बनाम आयरलैंड, कोलंबो (शाम 7:00 बजे से)
9 फरवरी : जिम्बाब्वे बनाम ओमान, कोलंबो (दोपहर 3:00 बजे से)
11 फरवरी : ऑस्ट्रेलिया बनाम आयरलैंड, कोलंबो (दोपहर 3:00 बजे से)
12 फरवरी : श्रीलंका बनाम ओमान, कैंडी (सुबह 11:00 बजे से)
13 फरवरी : ऑस्ट्रेलिया बनाम जिम्बाब्वे, कोलंबो (सुबह 11:00 बजे से)
14 फरवरी : आयरलैंड बनाम ओमान, कोलंबो (सुबह 11:00 बजे से)
16 फरवरी : ऑस्ट्रेलिया बनाम श्रीलंका, कैंडी (शाम 7:00 बजे से)
17 फरवरी : आयरलैंड बनाम जिम्बाब्वे, कैंडी (दोपहर 3:00 बजे से)
19 फरवरी : श्रीलंका बनाम जिम्बाब्वे, कोलंबो (दोपहर 3:00 बजे से)
20 फरवरी : ऑस्ट्रेलिया बनाम ओमान, कैंडी (शाम 7:00 बजे से)
ग्रुप-सी का पहला मैच 7 फरवरी को वेस्टइंडीज और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। इस ग्रुप में इंग्लैंड, नेपाल और इटली की टीम शामिल है। इटली ने पहली बार मेंस टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई किया है।
ग्रुप-सी के मुकाबले :
7 फरवरी : वेस्टइंडीज बनाम बांग्लादेश, कोलकाता (दोपहर 3:00 बजे से)
8 फरवरी : इंग्लैंड बनाम नेपाल, मुंबई (दोपहर 3:00 बजे से)
9 फरवरी : बांग्लादेश बनाम इटली, कोलकाता (सुबह 11:00 बजे से)
11 फरवरी : इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज, मुंबई (शाम 7:00 बजे से)
12 फरवरी : नेपाल बनाम इटली, मुंबई (दोपहर 3:00 बजे से)
14 फरवरी : इंग्लैंड बनाम बांग्लादेश, कोलकाता (दोपहर 3:00 बजे से)
15 फरवरी : वेस्टइंडीज बनाम नेपाल, मुंबई (सुबह 11:00 बजे से)
16 फरवरी : इंग्लैंड बनाम इटली, कोलकाता (दोपहर 3:00 बजे से)
17 फरवरी : बांग्लादेश बनाम नेपाल, मुंबई (शाम 7:00 बजे से)
19 फरवरी : वेस्टइंडीज बनाम इटली, कोलकाता (सुबह 11:00 बजे से)
ग्रुप-डी का पहला मैच 8 फरवरी को चेन्नई में न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच खेला जाएगा। इस ग्रुप में साउथ अफ्रीका, कनाडा और यूएई की टीमें हैं।
ग्रुप-डी के मुकाबले :
8 फरवरी : न्यूजीलैंड बनाम अफगानिस्तान, चेन्नई (सुबह 11:00 बजे से)
9 फरवरी : साउथ अफ्रीका बनाम कनाडा, अहमदाबाद (शाम 7:00 बजे से)
10 फरवरी : न्यूजीलैंड बनाम यूएई, चेन्नई (दोपहर 3:00 बजे से)
11 फरवरी : साउथ अफ्रीका बनाम अफगानिस्तान, अहमदाबाद (सुबह 11:00 बजे से)
13 फरवरी : कनाडा बनाम यूएई, दिल्ली (दोपहर 3:00 बजे से)
14 फरवरी : न्यूजीलैंड बनाम साउथ अफ्रीका, अहमदाबाद (शाम 7:00 बजे से)
16 फरवरी : अफगानिस्तान बनाम यूएई, दिल्ली (सुबह 11:00 बजे से)
17 फरवरी : न्यूजीलैंड बनाम कनाडा, चेन्नई (सुबह 11:00 बजे से)
18 फरवरी : साउथ अफ्रीका बनाम यूएई, दिल्ली (सुबह 11:00 बजे से)
19 फरवरी : अफगानिस्तान बनाम कनाडा, चेन्नई (शाम 7:00 बजे से)
मुंबई और कोलकाता में पुरुष मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल मैच खेले जाएंगे। अगर पाकिस्तान आगे बढ़ता है, तो इस टीम के सेमीफाइनल और फाइनल कोलंबो में खेले जाएंगे। अगर पाकिस्तान फाइनल में नहीं पहुंचता, तो अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम 8 मार्च को फाइनल की मेजबानी करेगा।
भारत और श्रीलंका की मेजबानी में आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबले अरुण जेटली स्टेडियम (दिल्ली), नरेंद्र मोदी स्टेडियम (अहमदाबाद), ईडन गार्डन्स (कोलकाता), एमए चिदंबरम स्टेडियम (चेन्नई), वानखेड़े स्टेडियम (मुंबई), आर प्रेमदासा स्टेडियम (कोलंबो), सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब (कोलंबो) और पल्लिकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (कैंडी) में आयोजित होंगे।
--आईएएनएस
आरएसजी/डीएससी