'6 दिसंबर' को जन्में दो भारतीय क्रिकेटर, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बल्ले से बिखेरी चमक

नई दिल्ली, 5 दिसंबर (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट इतिहास में '6 दिसंबर' का दिन बेहद खास रहा है। ठीक इसी दिन दो ऐसे खिलाड़ियों का जन्म हुआ, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को बुलंदियों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।

6 दिसंबर 1991 को जोधपुर में जन्मे करुण नायर को टेस्ट फॉर्मेट में मिडिल-ऑर्डर का भरोसेमंद बल्लेबाज माना गया।

नायर 2013-14 में कर्नाटक के लिए एज-ग्रुप के अपने पहले ही सीजन में तीन सेंचुरी लगाते हुए चर्चा में आए थे। नायर ने कर्नाटक को लगातार दूसरी बार रणजी ट्रॉफी जिताने में मदद की, जिन्होंने फाइनल में 328 रन की पारी खेली।

इसके बाद जून 2016 में उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबले के साथ अपना वनडे डेब्यू किया। इस दौरे पर उन्होंने 7 रन और 39 रन की पारी खेली, लेकिन इसके बाद दोबारा वनडे टीम में जगह नहीं बना सके।

करुण नायर को उसी साल नवंबर में टेस्ट डेब्यू का मौका मिला। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ शुरुआती दो टेस्ट में 4 रन और 13 रन की पारी खेली। इस बीच उनके चयन को लेकर सवाल उठने लगे थे, लेकिन इंग्लैंड के विरुद्ध इसी सीरीज के अपने अगले मुकाबले में नायर ने नाबाद 303 रन बनाते हुए आलोचकों का मुंह बंद कर दिया।

मार्च 2017 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 26, 23 और 5 रन की पारियां खेलीं, लेकिन इसके बाद करीब 8 साल तक उन्हें टेस्ट में मौका नहीं दिया गया। आखिरकार, जून 2025 में नायर को इंग्लैंड दौरे पर मौका मिला, जिसमें उन्होंने अर्धशतक लगाया।

नायर ने भारत की तरफ से 10 टेस्ट में 41.35 की औसत के साथ 579 रन बनाए। वहीं, 2 वनडे मुकाबलों में 46 रन जोड़े।

इसके अलावा, 6 दिसंबर को एक और दिग्गज खिलाड़ी का जन्म हुआ है, जिन्होंने क्रिकेट की दुनिया में अपनी खास पहचान बनाई है। 6 दिसंबर 1994 को मुंबई में जन्मे श्रेयस अय्यर को आईपीएल 2015 की नीलामी में दिल्ली डेयरडेविल्स ने 2.6 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा था। आक्रामक शैली के इस टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज ने उस सीजन 439 रन बनाते हुए आईपीएल इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवॉर्ड जीता।

अगले ही साल अय्यर को इस शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला। उन्होंने साल 2017 में टी-20 और फिर वनडे फॉर्मेट में डेब्यू किया। उन्होंने हैमिल्टन में न्यूजीलैंड के विरुद्ध वनडे शतक लगाते हुए अपनी चमक बिखेरी। अक्टूबर 2022 में रांची वनडे में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 282 रन के टारगेट का पीछा करते हुए अय्यर ने नाबाद 113 रन की पारी खेलते हुए भारत को 7 विकेट से जीत दिलाई।

इस दाएं हाथ के बल्लेबाज का टेस्ट करियर देखें, तो उन्होंने 14 टेस्ट मुकाबलों में 36.86 की औसत के साथ 811 रन बनाए हैं। वहीं, 73 वनडे मुकाबलों में अय्यर 5 शतक और 23 अर्धशतक के साथ 2,917 रन बना चुके हैं। अय्यर ने भारत की तरफ से 51 टी-20 मुकाबलों में 1,104 रन बनाए हैं।

