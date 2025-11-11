5 बल्लेबाज, जिनके नाम भारत-साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट इतिहास में सर्वाधिक शतक

नई दिल्ली, 11 नवंबर (आईएएनएस)। भारत-साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट इतिहास में सर्वाधिक शतक बनाने वाले शीर्ष-5 खिलाड़ियों में तीन भारतीय हैं। दोनों देशों के बीच टेस्ट इतिहास में अब तक दो खिलाड़ियों के नाम 7-7 शतक दर्ज हैं। आइए, लिस्ट में शामिल सभी पांच खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं।

जैक कैलिस : साउथ अफ्रीका के इस दिग्गज खिलाड़ी ने भारत के खिलाफ 18 टेस्ट मुकाबलों की 31 पारियों में 69.36 की औसत के साथ 1,734 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 7 शतक और 5 अर्धशतक निकले। कैलिस भारत के खिलाफ 201 रन की नाबाद पारी भी खेल चुके हैं।

सचिन तेंदुलकर : मास्टर-ब्लास्टर ने साल 1992 से 2011 के बीच 25 टेस्ट मुकाबलों की 45 पारियों में 7 शतकों के साथ 5 अर्धशतक लगाए। इस दौरान तेंदुलकर के बल्ले से 42.46 की औसत के साथ 1,741 रन निकले। तेंदुलकर ने इस देश के खिलाफ टेस्ट करियर में 169 रन की पारी भी खेली।

वीरेंद्र सहवाग : भारत के इस विस्फोटक बल्लेबाज ने साल 2001 से 2011 के बीच साउथ अफ्रीका के विरुद्ध 15 टेस्ट में 50.23 की औसत के साथ 1,306 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 5 शतक और 2 अर्धशतक निकले। सहवाग इस टीम के खिलाफ चेन्नई में 319 रन की पारी खेल चुके हैं। सहवाग ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही अपने टेस्ट करियर का आगाज किया था।

हाशिम अमला : साल 2004 से 2018 के बीच अमला ने भारत के विरुद्ध 21 टेस्ट मुकाबले खेले, जिसकी 37 पारियों में 43.65 की औसत के साथ 1,528 रन जुटाए। इस दौरान अमला ने 5 शतक और 7 अर्धशतक जमाए। अमला भारत के विरुद्ध 253 रन की नाबाद पारी खेल चुके हैं।

मोहम्मद अजहरुद्दीन : भारत के पूर्व कप्तान ने साल 1992 से 2000 के बीच साउथ अफ्रीका के विरुद्ध 11 टेस्ट मैच खेले, जिसमें 41 की औसत के साथ 779 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 4 शतक और 2 अर्धशतक निकले।

