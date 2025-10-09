National Junior Athletics 2025 : 40वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप कलिंगा स्टेडियम में आयोजित की जाएगी

भुवनेश्वर: 40वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप भुवनेश्वर के प्रतिष्ठित कलिंगा स्टेडियम में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (एएफआई), ओडिशा एथलेटिक्स संघ, और ओडिशा सरकार के खेल एवं युवा सेवा विभाग के संयुक्त सहयोग से आयोजित की जाएगी। यह चैंपियनशिप 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर, 2025 तक आयोजित की जाएगी।

देश भर के विभिन्न राज्यों के लगभग 2000 एथलीट इस राष्ट्रीय स्तर के आयोजन में भाग लेंगे। ओडिशा से 38 पुरुष और 37 महिला प्रतिभागियों सहित 75 एथलीट विभिन्न श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। गुरुवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि हरियाणा से सर्वाधिक एथलीट (147) हिस्सा ले रहे हैं।

खेल एवं युवा सेवा विभाग के आयुक्त-सह-सचिव, सचिन रामचंद्र जाधव ने कहा, "40वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 10 से 14 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही 28वीं एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप भी 11 से 15 अक्टूबर तक कलिंगा स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों खेल आयोजनों का एक साथ आयोजन हम सभी के लिए गर्व और सम्मान की बात है। मुझे विश्वास है कि भाग लेने वाले एथलीट उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे और अपनी उपलब्धियों से राज्य का नाम रोशन करेंगे।"

उन्होंने कहा, "ओडिशा ने इस वर्ष अगस्त में कलिंगा स्टेडियम में विश्व कॉन्टिनेंटल टूर प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक आयोजन किया था। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों के सफल आयोजन के साथ, ओडिशा ने वैश्विक खेल जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई है।"

भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के आदिले सुमारिवाला ने कहा, "ओडिशा भारत में खेल और आयोजन के लिए एक अग्रणी केंद्र के रूप में उभरा है। हमें विश्वास है कि 40वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप भी सफलतापूर्वक आयोजित होगी और उत्कृष्टता के नए मानक स्थापित करेगी।"