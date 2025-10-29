खेल

38 साल की उम्र में रचा इतिहास, रोहित शर्मा पहली बार बने नंबर-1 वनडे बल्लेबाज

Oct 29, 2025

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार पारियां खेलने के बाद रोहित शर्मा ने पहली बार बल्लेबाजों की आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर-1 स्थान हासिल कर लिया है। 38 वर्षीय रोहित इस मुकाम को छूने करने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी बन गए हैं।

एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 73 रन की पारी खेलने के बाद सिडनी में नाबाद 121 रन बनाने वाले रोहित शर्मा बल्लेबाजों की रैंकिंग में 2 स्थान ऊपर चढ़कर शीर्ष पर पहुंचे हैं।

वनडे फॉर्मेट में 33 शतक लगाने वाले रोहित शर्मा ने दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली (74*) के साथ अटूट साझेदारी करते हुए भारत को तीसरे वनडे मुकाबले में 9 विकेट से शानदार जीत दिलाई थी। हालांकि, टीम इंडिया सीरीज नहीं बचा सकी।

रोहित ने इस लिस्ट में अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान और भारतीय टीम के अपने साथी शुभमन गिल को पीछे छोड़ते हुए पहली बार वनडे क्रिकेट में बल्लेबाजों की शीर्ष रैंकिंग हासिल की है। 38 वर्षीय रोहित पिछले एक दशक में ज्यादा समय टॉप 10 में रहे हैं।

रोहित के अलावा, स्पिनर अक्षर पटेल को भी सिडनी में शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है। अक्षर वनडे गेंदबाजों की सूची में 6 पायदान की छलांग लगाकर 31वें स्थान पर, जबकि वनडे ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में 4 पायदान के सुधार के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

वनडे गेंदबाजों की सूची को देखें, तो टॉप 10 में न्यूजीलैंड के स्पिनर मिशेल सेंटनर 3 पायदान ऊपर चढ़कर चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड 2 पायदान ऊपर 8वें स्थान पर पहुंच गए। इंग्लैंड के दाएं हाथ के गेंदबाज हैरी ब्रूक 23 पायदान ऊपर चढ़कर वनडे बल्लेबाजों की सूची में 25वें स्थान पर आ गए हैं।

साउथ अफ्रीका ने रावलपिंडी में पाकिस्तान के खिलाफ 8 विकेट से जीत दर्ज की, जिसके बाद नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में भी बदलाव देखने को मिला है।

साउथ अफ्रीका के अनुभवी स्पिनर केशव महाराज 9 विकेट लेने के बाद टेस्ट गेंदबाजों की सूची में 9 पायदान ऊपर चढ़कर 13वें स्थान पर पहुंच गए हैं। उनके साथी साइमन हार्मर उसी मैच की दूसरी पारी में 6 विकेट लेने के बाद 26 पायदान ऊपर चढ़कर 45वें स्थान पर आ गए हैं।

--आईएएनएस

आरएसजी

