27 साल बाद साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड की धरती पर रचा इतिहास

नई दिल्ली, 5 सितंबर (आईएएनएस)। इंग्लैंड को दूसरे वनडे मुकाबले में 5 रन से शिकस्त देकर साउथ अफ्रीका ने सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है। यह 1998 के बाद से इंग्लैंड में साउथ अफ्रीका की पहली वनडे सीरीज जीत है।

इंग्लैंड ने मई 1998 में इंग्लैंड की सरजमीं पर खेली गई तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम की थी। साउथ अफ्रीका ने उस सीरीज के शुरुआती दो मुकाबले जीते थे, जिसके बाद इंग्लैंड ने आखिरी मैच को सात विकेट से जीतकर अपनी लाज बचाई।

इंग्लैंड की टीम एक बार फिर अपने ही घर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज गंवा बैठी है। अब उसके पास सीरीज के तीसरे मुकाबले को जीतकर लाज बचाने का मौका होगा। सीरीज का अंतिम मुकाबला सात सितंबर को साउथैम्पटन में आयोजित होगा।

लंदन में गुरुवार देर रात खत्म हुए दूसरे वनडे मुकाबले की बात करें, तो टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीकी टीम ने 8 विकेट खोकर 330 रन बनाए।

टीम को एडन मार्करम और रयान रिकेल्टन ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों के बीच 13.1 ओवरों में 73 रन की साझेदारी हुई। रिकेल्टन 33 गेंदों में 35 रन बनाकर पवेलियन लौटे।

तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे कप्तान टेंबा बावुमा महज चार रन बनाकर आउट हो गए। मार्करम ने 64 गेंदों में एक छक्के और छह चौकों की मदद से 49 रन की पारी खेली।

शानदार शुरुआत के बावजूद साउथ अफ्रीकी टीम 19 ओवरों तक तीन विकेट गंवाकर 93 रन ही बना सकी थी।

यहां से मैथ्यू ब्रीत्जके ने ट्रिस्टन स्टब्स के साथ चौथे विकेट के लिए 147 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया। ब्रीत्जके 77 गेंदों में 85 रन बनाकर आउट हुए। उनकी इस पारी में तीन छक्के और सात चौके शामिल थे। इनके अलावा स्टब्स ने 58, जबकि डेवाल्ड ब्रेविस ने 42 रन का योगदान टीम के खाते में दिया।

विपक्षी खेमे से जोफ्रा आर्चर ने सर्वाधिक चार शिकार किए, जबकि आदिल राशिद को दो सफलताएं हाथ लगीं। इनके अलावा जैकब बेथेल ने एक विकेट अपने नाम किया।

इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम निर्धारित ओवरों में 9 विकेट खोकर 325 रन ही बना सकी। मेजबान टीम के लिए जोस बटलर और जो रूट ने 61-61 रन जुटाए, जबकि जैकब बेथेल ने 58 रन की पारी खेली, लेकिन इंग्लैंड को जीत नहीं दिला सके।

साउथ अफ्रीका की तरफ से नांद्रे बर्गर ने तीन विकेट अपने नाम किए। केशव महाराज को दो सफलताएं हाथ लगीं।

--आईएएनएस

आरएसजी