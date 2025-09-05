खेल

27 की उम्र में खत्म हो गया इस क्रिकेटर का करियर, आखिरी टेस्ट में लिए थे 10 विकेट

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Sep 05, 2025, 08:13 AM

नई दिल्ली, 4 सितंबर (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम में जगह सुरक्षित रखने के लिए प्रदर्शन एकमात्र पैमाना है। प्रदर्शन में निरंतरता बरकरार रखते हुए खिलाड़ी लंबे समय तक राष्ट्रीय टीम का हिस्सा बने रहते हैं। कुछ क्रिकेटरों के साथ ऐसा नहीं होता। अच्छे प्रदर्शन के बाद भी उन्हें अगले ही मैच से ड्रॉप कर दिया जाता है। बाएं हाथ के स्पिनर प्रज्ञान ओझा के साथ भी ऐसा ही हुआ था।

प्रज्ञान ओझा का जन्म 5 सितंबर 1986 को भुवनेश्वर, ओडिशा में हुआ था। 10 साल की उम्र में उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था। 2008 में उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे में अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किया था। 2009 में उन्होंने टेस्ट और टी20 में डेब्यू किया। उस दौर में टीम में जगह बनाना और सुरक्षित रखना बेहद मुश्किल था। ओझा की प्रतिस्पर्धा हरभजन सिंह जैसे अनुभवी और अश्विन और जडेजा जैसे युवा खिलाड़ियों से थी।

इसके बावजूद ओझा ने अपनी प्रतिभा के दम पर तीनों ही फॉर्मेट में खेलने का मौका लगातार हासिल किया और शानदार प्रदर्शन भी किया। 2008 से 2013 के बीच ओझा ने 24 टेस्ट में 113 विकेट, 18 वनडे में 21 विकेट और 6 टी20 में 10 विकेट लिए।

2013 में 14 से 18 नवंबर के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का आखिरी टेस्ट खेला गया था। यह सचिन तेंदुलकर का आखिरी टेस्ट था। भारत ने इस टेस्ट को 126 रन से जीता था। इस मैच में प्रज्ञान ओझा ने दोनों पारियों में 5-5 विकेट लिए थे। कुल 10 विकेट लेकर वह प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे। इस मैच के बाद ओझा का करियर आसमान की ऊंचाई पर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सचिन के साथ 27 साल के प्रज्ञान ओझा का भी यह आखिरी टेस्ट साबित हुआ।

2008 से 2015 के बीच 92 आईपीएल मैचों में 89 विकेट लिए। 21 फरवरी 2020 को उन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया।

एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रज्ञान ओझा की बीसीसीआई में बतौर चयनकर्ता वापसी होने वाली है। उन्हें दक्षिण क्षेत्र से भारतीय पुरुष टीम की चयन समिति का सदस्य बनाया जा सकता है।

--आईएएनएस

पीएके/

