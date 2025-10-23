खेल

24-26 अक्टूबर के बीच सैफ सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, आयोजन को तैयार रांची

Oct 23, 2025, 04:48 PM
24-26 अक्टूबर के बीच सैफ सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, आयोजन को तैयार रांची

रांची, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)। झारखंड की राजधानी में 24-26 अक्टूबर के बीच चौथी सैफ सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन होगा। रांची ने इसकी मेजबानी के लिए तैयारी लगभग पूरी कर ली है।

उद्घाटन समारोह 24 अक्टूबर को शाम 6 बजे से मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में होगा। झारखंड में इस आयोजन को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है।

सैफ सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में छह साउथ एशियन देश हिस्सा लेंगे, जिनमें भारत के अलावा बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव और श्रीलंका शामिल हैं। इन देशों के शीर्ष एथलीट रांची पहुंच चुके हैं।

संवाददाता सम्मलेन में झारखंड के खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार ने आयोजन को लेकर खुशी जताते हुए कहा, "करीब एक दशक के बाद झारखंड को किसी बड़े खेल के आयोजन की मेजबानी का मौका मिला है। इस चौथे सैफ सीनियर चैंपियनशिप में झारखंड को ख्याति मिले, भारतवर्ष को ख्याति मिले। ये दौरा यहां आने वाली विदेशी टीमों लिए यादगार हो। हमने इसी क्रम में प्रयास किया है, ताकि बेहतर आयोजन हो सके।"

उन्होंने कहा, "शुक्रवार से इसका शुभारंभ होगा। मुझे बहुत खुशी है कि खेलों के लिहाज से इस महाकुंभ में हमारे देश के पांच मशहूर खिलाड़ी यहां मौजूद हैं, जो निश्चित रूप से हमारे खिलाड़ियों को मोटिवेट करने का काम करेंगे। परमजीत सिंह, समरदीप, साक्षी, आनंद और अभिषेक राष्ट्रीय स्तर के एथलीट हैं, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है।"

इस प्रतियोगिता में कुल 205 एथलीट भाग ले रहे हैं। अधिकारियों को मिलाकर 291 सदस्यों का दल इसमें हिस्सा ले रहा है। कुल 37 इवेंट में पदकों के लिए शुक्रवार से जोर आजमाइश शुरू होगी। शुक्रवार शाम प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे।

सैफ सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप से खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुकाबला करने का मौका मिलेगा। उम्मीद की जा रही है कि इससे खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और उनके प्रदर्शन में निखार आएगा। इस चैंपियनशिप में मिला अनुभव खिलाड़ियों के लिए बड़े टूर्नामेंट्स में बेहतर प्रदर्शन की नींव रखेगा।

--आईएएनएस

आरएसजी

