21वीं सदी में सिर्फ एक बार, चौथी पारी में 100 से ज्यादा ओवर बल्लेबाजी कर सकी है टीम इंडिया

गुवाहाटी, 25 नवंबर (आईएएनएस)। साउथ अफ्रीका ने बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में जारी दूसरे टेस्ट मैच में भारत को जीत के लिए 549 रन का टारगेट दिया है। चौथे दिन की समाप्ति तक टीम इंडिया ने अपनी दूसरी पारी में 15.5 ओवरों में 2 विकेट खोकर महज 27 रन बनाए हैं। 21वीं सदी में सिर्फ एक बार टीम इंडिया मैच की चौथी पारी में 100 से ज्यादा ओवर बल्लेबाजी कर सकी है।

टीम इंडिया ने जनवरी 2021 में खेले गए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच की चौथी पारी में 131 ओवरों का सामना करते हुए 5 विकेट खोकर 334 रन बनाए थे। भारत ने सिडनी में खेले गए इस मुकाबले को ड्रॉ करवाने में कामयाबी हासिल की थी। अब ऐसी ही शानदार पारी टीम इंडिया को गुवाहाटी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलनी होगी।

भारत को मुकाबले के अंतिम दिन जीत के लिए 522 रन का दरकार है। क्रिकेट इतिहास को देखते हुए 8 विकेट शेष रहते महज एक दिन में इतना बड़ा लक्ष्य हासिल करना लगभग नामुमकिन है। टीम इंडिया सीरीज का पहला मैच 30 रन से गंवा चुकी है। ऐसे में भारत अगर यह मैच ड्रॉ करवा लेता है, तो भी दो मुकाबलों की टेस्ट सीरीज 1-0 से साउथ अफ्रीका के नाम होगी।

एशिया में टेस्ट मैच जीतने के लिए किसी भी टीम ने कभी 400 से ज्यादा के लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा नहीं किया है। साल 2021 में चटगांव में वेस्टइंडीज ने 395 रन बनाकर बांग्लादेश के खिलाफ जीत दर्ज की थी। भारत में चौथी पारी में सर्वाधिक स्कोर दिसंबर 2008 में इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया का है। भारत ने उस मुकाबले में 387 रन बनाकर जीत दर्ज की थी।

यह सिर्फ दूसरी बार है, जब भारत को घरेलू टेस्ट में 500 से ज्यादा रन का टारगेट दिया गया है, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने अक्टूबर 2004 में नागपुर में भारत को जीत के लिए 543 रन का लक्ष्य दिया था। उस मुकाबले में टीम इंडिया को 342 रन से हार का सामना करना पड़ा था।

--आईएएनएस

आरएसजी