खेल

21 सितंबर को जामनगर में मैराथन का आयोजन, युवाओं को फिट और नशा मुक्त बनाना लक्ष्य

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 15, 2025, 12:03 PM

जामनगर, 15 सितंबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपना 75वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। इस अवसर पर 'सेवा सप्ताह' के तहत 21 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से मैराथन का आयोजन किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के मौके पर पूरे भारत में 75 मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है, जिनमें से सबसे अधिक मैराथन उत्तर प्रदेश और गुजरात के 10 शहरों में आयोजित की जा रही हैं।

गुजरात में मैराथन दौड़ का आयोजन अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट, भावनगर, सूरत, गांधीनगर, वलसाड, आणंद, जूनागढ़, जामनगर में किया जा रहा है। प्रत्येक दौड़ में 10,000 लोग भाग लेंगे। मैराथन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशा मुक्त और देश को फिट बनाना है।

गुजरात स्तर पर पार्थिव पटेल इस मैराथन के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जबकि जामनगर में होने वाली मैराथन के लिए सौराष्ट्र की अंडर-19 क्रिकेट टीम के कप्तान जय रावलिया और कॉमनवेल्थ गोल मेडलिस्ट जिल मकवाना को जामनगर स्तर पर ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है।

जामनगर शहर अध्यक्ष भाजपा बीनाबेन कोठारी ने आईएएनएस से कहा, "17 सितंबर को पीएम मोदी का जन्मदिन है। इस अवसर पर पूरे भारत में 21 सितंबर को मैराथन दौड़ का आयोजन होगा। जामनगर में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने इस पूरी जिम्मेदारी को संभाला है। हमारा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मैराथन में हिस्सा लें और नशामुक्त भारत अभियान के अंतर्गत युवाओं को नशे की लत से मुक्त कराने के मिशन में सहयोग करें।"

कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट जिल मकवाना ने कहा, "पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर पूरे देश में 75 मैराथन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एक मैराथन जामनगर में होगी। इस मैराथन का मुख्य लक्ष्य भारत के युवाओं को नशे की लत से दूर रखते हुए उन्हें फिट बनाना है। "

सौराष्ट्र की अंडर-19 क्रिकेट टीम के कप्तान जय रावलिया ने कहा, "पीएम मोदी के जन्मदिन पर पूरे भारत में मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। हम इसमें भाग ले रहे हैं। मेरी लोगों से अपील है कि वह भी इसमें अपना योगदान दें।"

इस मैराथन के लिए पंजीकरण कराने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक टी-शर्ट दी जाएगी। मैराथन 21 सितंबर की सुबह 5 बजे लालबंगला सर्कल से शुरू होगी।

--आईएएनएस

आरएसजी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...