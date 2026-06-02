2026 चैंपियंस लीग विजेता पीएसजी, बायर्न के लिए एक रोल मॉडल है: रुमेनिगे

बर्लिन, 1 जून (आईएएनएस)। बवेरियंस के सुपरवाइजरी बोर्ड के सदस्य कार्ल-हेंज रुमेनिगे के अनुसार, पेरिस सेंट-जर्मेन की यूईएफए चैंपियंस लीग 2026 जीत यूरोप के अन्य शीर्ष क्लबों के लिए एक आदर्श बननी चाहिए। रुमेनिगे के अनुसार, पीएसजी की सफलता दिखाती है कि दीर्घकालिक योजना, सही टीम निर्माण और क्लब की स्पष्ट रणनीति से यूरोपीय फुटबॉल में बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं।

70 वर्षीय रुमेनिगे ने इस फ्रांसीसी टीम की उपलब्धि की सराहना की और आर्सेनल के खिलाफ हुए फाइनल मैच को एक 'पूरी तरह से हकदार जीत' बताया। इस मैच को पेरिस ने 1-1 से ड्रॉ रहने के बाद पेनाल्टी शूटआउट में 4-3 से जीता था।

रविवार को जर्मन मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में रुमेनिगे ने कहा, "पेरिस तब सफल हुआ, जब उन्होंने सिर्फ महंगे स्टार खिलाड़ियों को इकट्ठा करने के बजाय, एक 'सच्ची टीम' के रूप में काम करना शुरू किया।"

रुमेनिगे ने कहा कि पेरिस, बायर्न के लिए एक रोल मॉडल बन सकता है। उन्होंने आगे कहा, "जैसा कि हमने देखा, सफलता के लिए सबसे महंगे खिलाड़ियों को खरीदना जरूरी नहीं होता, बल्कि समझदारी से चुने गए खिलाड़ी ही काम आते हैं।"

जर्मनी के इस पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी ने कहा, "पेरिस की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें प्रीमियर लीग या स्पेनिश लीग के कुछ खास क्लबों की नकल नहीं करनी चाहिए।"

रुमेनिगे के अनुसार, कोच लुइस एनरिके की देखरेख में पीएसजी ने चैंपियंस लीग में सबसे आकर्षक फुटबॉल खेला। बुडापेस्ट में चैंपियंस लीग का फाइनल देखने के बाद उन्होंने कहा कि पेरिस ने पिछले सीजन की अपनी जीत को दोहराकर यह साबित कर दिया है कि एक 'संतुलित टीम' ही सफलता की कुंजी होती है। उन्होंने आगे कहा कि पीएसजी की उपलब्धियां ही इस बात का काफी बड़ा कारण हैं कि अन्य प्रमुख क्लबों को भी उनकी रणनीति से सीख लेनी चाहिए। इसके साथ ही यह भी सुझाव दिया कि बायर्न के लिए कोच विंसेंट कोम्पनी के साथ ही आगे बढ़ना फायदेमंद रहेगा।

--आईएएनएस

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