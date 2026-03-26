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2026-27 सीजन के लिए भारत का घरेलू शेड्यूल जारी, जानिए कब-कब खेले जाएंगे मुकाबले?

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 26, 2026, 04:45 PM

नई दिल्ली, 26 मार्च (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने 2026-27 सीजन के लिए भारतीय सीनियर पुरुष टीम के अंतरराष्ट्रीय घरेलू मुकाबलों का शेड्यूल जारी किया है, जिसके तहत श्रीलंका, वेस्टइंडीज, ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे की टीमें भारत का दौरा करेंगी। 2026-27 सीजन के दौरान 22 इंटरनेशनल मैच भारत के 17 शहरों में खेले जाने हैं।

सितंबर से अक्टूबर के बीच वेस्टइंडीज की टीम भारत में तीन वनडे मुकाबले खेलेगी। ये मुकाबले 27 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच खेले जाने हैं। त्रिवेंद्रम, गुवाहाटी और न्यू चंडीगढ़ इस सीरीज की मेजबानी करेंगे। इसके बाद दोनों देश 6-17 अक्टूबर के बीच 5 मुकाबलों की टी20 सीरीज खेलेंगे।

वेस्टइंडीज का भारत दौरा (साल 2026)

27 सितंबर: पहला वनडे मैच (त्रिवेंद्रम)

30 सितंबर: दूसरा वनडे मैच (गुवाहाटी)

3 अक्टूबर: तीसरा वनडे मैच (न्यू चंडीगढ़)

6 अक्टूबर: पहला टी20 मैच (लखनऊ)

9 अक्टूबर: दूसरा टी20 मैच (रांची)

11 अक्टूबर: तीसरा टी20 मैच (इंदौर)

14 अक्टूबर: चौथा टी20 मैच (हैदराबाद)

17 अक्टूबर: पांचवां टी20 मैच (बेंगलुरु)

दिसंबर में श्रीलंकाई टीम भारत दौरे पर तीन वनडे और इतने ही मुकाबलों की टी20 सीरीज खेलेगी। बेंगलुरु करीब 2 साल के बाद अंतरराष्ट्रीय मैच की मेजबानी करेगा। इस सीरीज का दूसरा वनडे मैच एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस स्टेडियम में पिछला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला अक्टूबर 2024 में भारत-न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था, जो एक टेस्ट मैच था।

श्रीलंका का भारत दौरा (साल 2026)

13 दिसंबर: पहला वनडे मैच (दिल्ली)

16 दिसंबर: दूसरा वनडे मैच (बेंगलुरु)

19 दिसंबर: तीसरा वनडे मैच (अहमदाबाद)

22 दिसंबर: पहला टी20 मैच (राजकोट)

24 दिसंबर: दूसरा टी20 मैच (कटक)

27 दिसंबर: तीसरा टी20 मैच (पुणे)

नए साल की शुरुआत में जिम्बाब्वे की टीम भारत का दौरा करेगी। 3-9 जनवरी के बीच कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई में तीन वनडे मैच खेले जाएंगे।

जिम्बाब्वे का भारत दौरा (साल 2027)

3 जनवरी: पहला वनडे मैच (कोलकाता)

6 जनवरी: दूसरा वनडे मैच (हैदराबाद)

9 जनवरी: तीसरा वनडे मैच (मुंबई)

जनवरी-मार्च के बीच में भारत-ऑस्ट्रेलिया की टीमें बहुप्रतीक्षित बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी खेलेंगी। नागपुर में सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा, जिसके बाद चेन्नई दूसरे मैच का आयोजन करेगा। गुवाहाटी का बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम पहली बार बॉर्डर-गावस्कर सीरीज में टेस्ट मैच की मेजबानी करेगा, जहां सीरीज का तीसरा मैच होगा। चौथा मैच रांची में होगा। सीरीज का अंतिम मैच अहमादाबाद की मेजबानी में होगा।

ऑस्ट्रेलिया का भारत दौरा (साल 2027)

21-25 जनवरी: पहला टेस्ट (नागपुर)

29 जनवरी-2 फरवरी: दूसरा टेस्ट (चेन्नई)

11-15 फरवरी: तीसरा टेस्ट (गुवाहाटी)

19-23 फरवरी: चौथा टेस्ट (रांची)

27 फरवरी-3 मार्च: पांचवां टेस्ट (अहमदाबाद)

--आईएएनएस

आरएसजी

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