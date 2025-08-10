खेल

20 साल बाद भारत ने एएफसी अंडर-20 विमेंस एशियन कप के लिए क्वालीफाई किया

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 10, 2025, 04:51 PM

नई दिल्ली, 10 अगस्त (आईएएनएस)। भारत ने रविवार को एएफसी अंडर-20 विमेंस एशियन कप 2026 क्वालीफायर में ग्रुप-डी के अपने तीसरे और आखिरी मैच में मेजबान म्यांमार को 1-0 से हराकर इतिहास रच दिया। इसी के साथ भारत ने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए थाईलैंड में होने वाले एएफसी अंडर-20 विमेंस एशियन कप 2026 के लिए क्वालीफाई कर लिया।

पूजा ने यंगून के थुवुन्ना स्टेडियम में खेले गए मैच का एकमात्र गोल 27वें मिनट में दागा, जिससे भारत की जीत सुनिश्चित हुई।

भारत और म्यांमार ने आक्रामक अंदाज में शुरुआत की। दोनों टीमों ने तेज पास के जरिए विपक्षी रक्षा पंक्ति के पीछे अपने खिलाड़ियों तक गेंद पहुंचाने की कोशिश की।

मेजबान टीम नौवें मिनट में बढ़त के करीब पहुंच गई थी, लेकिन भारतीय गोलकीपर मोनालिसा मोइरांगथेम ने सु सु खिन के खतरनाक शॉट को गोल में जाने से रोक दिया।

जैसे-जैसे पहला हाफ आगे बढ़ा, म्यांमार का आक्रमण और खतरनाक दिखा। हालांकि, भारत ने भी कुछ मौकों पर उम्मीदें जगाईं।

पूजा 19वें मिनट में गोल करने के करीब पहुंचीं, लेकिन उनका शॉट पोस्ट से बाहर चला गया। हालांकि, भारत की नंबर-8 खिलाड़ी सही समय पर सही जगह मौजूद थीं, आखिरकार उन्होंने 27वें मिनट टीम को बढ़त दिला दी।

भारत ने साल 2006 में आखिरी बार जूनियर एएफसी महिला एशियन कप खेला था। उस समय यह अंडर-19 आयु वर्ग के लिए आयोजित किया गया था।

दिलचस्प बात यह है कि भारतीय सीनियर विमेंस फुटबॉल टीम ने भी पिछले महीने एएफसी महिला एशियन कप 2026 के लिए क्वालीफाई किया था। इसी के साथ उसने महाद्वीपीय टूर्नामेंट में 23 साल बाद वापसी की।

भारत ने ग्रुप-डी के अपने पहले मैच में इंडोनेशिया को गोलरहित ड्रॉ पर रोका था। इसके बाद शुक्रवार को तुर्कमेनिस्तान को 7-0 से हराया। म्यांमार के खिलाफ जीत से भारत के सात अंक हो गए।

दूसरी ओर, म्यांमार के चार अंक हैं। इंडोनेशिया अगर तुर्कमेनिस्तान को हरा भी देती है, तो उसके पास अधिकतम पांच अंक ही होंगे।

कुल 32 टीमें एएफसी अंडर-20 महिला एशियन कप 2026 के क्वालीफायर में शेष 11 स्थानों के लिए संघर्ष कर रही हैं। मेजबान थाईलैंड को स्वचालित रूप से प्रवेश मिल चुका है।

--आईएएनएस

आरएसजी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...