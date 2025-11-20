20 नवंबर : भारतीय बैडमिंटन में ऐतिहासिक दिन, जब पीवी सिंधु ने पहली बार जीता सुपर सीरीज खिताब

नई दिल्ली, 19 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय खेल जगत के लिए '20 नवंबर' का दिन बेहद खास रहा है। इसी दिन भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु ने चाइना ओपन सुपर सीरीज में चीन की सुन यू को शिकस्त देकर पहला सुपर सीरीज खिताब अपने नाम किया था।

7 लाख डॉलर इनामी राशि वाले इस टूर्नामेंट में सिंधु ने सुन यू को 1 घंटे और 9 मिनट तक चले मुकाबले में 21-11, 17-21, 21-11 से मात दी थी। उस समय सिंधु वर्ल्ड नंबर-11 थीं और यह सुन यू के खिलाफ उनकी छह मुकाबलों में तीसरी जीत थी।

पीवी सिंधु ने मुकाबले की शानदार शुरुआत करते हुए पहले गेम में 11-5 से बढ़त हासिल कर ली थी। इसके बाद तेजी दिखाते हुए बढ़त को 20-8 तक पहुंचाकर 12 गेम प्वाइंट हासिल किए। भले ही सुन यू तीन गेम प्वाइंट बचाने में कामयाब रहीं, लेकिन सिंधु ने पहला गेम 21-11 से अपने नाम कर लिया।

दूसरे गेम में सिंधु 6-3 से बढ़त हासिल कर चुकी थीं। धीरे-धीरे सिंधु ने इस बढ़त को 14-10 तक पहुंचाया, लेकिन यहां से सुन यू ने शानदार वापसी की।

दमदार स्मैश लगाते हुए सुन यू ने स्कोर 14-14 से बराबरी पर ला दिया। तेज स्मैश और शानदार रिटर्न की बदौलत सुन यू 19-16 से आगे निकल गईं और यह गेम आखिरकार 21-17 से अपने नाम किया।

ऐसे में तीसरा गेम निर्णायक था। सिंधु को इस गेम की शुरुआत में सुन यू से कड़ी टक्कर मिली। चीनी खिलाड़ी 6-6 की बराबरी पर थीं, लेकिन यहां से दमदार रिटर्न की बदौलत सिंधु ने लगातार 4 अंक हासिल करते हुए 10-6 से बढ़त बना ली।

इसके बाद सिंधु से कुछ गलतियां हुईं, जिसका फायदा सुन यू ने उठाते हुए स्कोर 8-10 कर दिया। हालांकि, ब्रेक के समय तक सिंधु 11-8 से आगे थीं।

ब्रेक के बाद सुन यू ने कुछ गलतियां कीं, जिसका फायदा सिंधु को मिला। वह इस गेम में 19-11 से आगे निकल गईं और अंतत: 21-11 से तीसरा गेम जीतते हुए खिताब अपने नाम किया।

साल 2016 में 'चाइना ओपन' जीतने के बाद सिंधु ने साल 2017 में 'कोरिया ओपन' अपने नाम किया। इसी साल उन्होंने 'इंडिया ओपन' भी जीता।

2016 रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल और 2020 टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वालीं पीवी सिंधु दो ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं।

बैडमिंटन में उत्कृष्ट योगदान के लिए पीवी सिंधु को साल 2013 में 'अर्जुन अवॉर्ड' से नवाजा गया। इसके बाद उन्हें साल 2015 में 'पद्म श्री' पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 2020 में सिंधु 'पद्म भूषण' से पुरस्कृत हुईं।

--आईएएनएस

आरएसजी/एएस