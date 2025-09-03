2 दिसंबर से आईएलटी20 की शुरुआत, 4 जनवरी को खेला जाएगा फाइनल

नई दिल्ली, 3 सितंबर (आईएएनएस)। आईएलटी20 के चौथे सीजन की शुरुआत 2 दिसंबर से होने जा रही है, जबकि फाइनल 4 जनवरी को खेला जाएगा। दुबई में सीजन का ओपनिंग मैच पिछले साल के फाइनल का रीमैच होगा। इस मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन दुबई कैपिटल्स का सामना डेजर्ट वाइपर्स से होगा।
आईएलटी20 का लीग चरण 28 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें प्रतियोगिता में चार डबल-हेडर निर्धारित हैं।
शारजाह वॉरियर्स का सामना 3 दिसंबर को शारजाह में अबू धाबी नाइट राइडर्स से होगा। इसके बाद 4 दिसंबर को गल्फ जायंट्स और एमआई एमिरेट्स की टीमें दुबई में आमने-सामने होंगी।
दुबई कैपिटल्स मौजूदा चैंपियन है, जिसने पिछले सीजन के फाइनल में डेजर्ट वाइपर्स को चार विकेट से शिकस्त दी थी। टीम को यह जीत केवल चार गेंदें शेष रहते मिली थी। उस सीजन दुबई कैपिटल्स ने 25,000 दर्शकों की मौजूदगी में ट्रॉफी उठाई।
दुबई कैपिटल्स से पहले इस छह टीमों के टूर्नामेंट को 2024 में एमआई अमीरात और 2023 में गल्फ जायंट्स जीत चुकी है।
नॉकआउट चरण की शुरुआत 30 दिसंबर को अबू धाबी में क्वालीफायर-1 से होगी। एलिमिनेटर मुकाबला 1 जनवरी को दुबई में खेला जाएगा। यह मुकाबला प्वाइंट्स टेबल की तीसरी और चौथी टीम के बीच खेला जाएगा।
क्वालीफायर-2 का आयोजन 2 जनवरी को शारजाह में होगा। यह मुकाबला क्लीफायर-1 हारने वाली टीम और एलिमिनेटर की विजेता टीम के बीच होगा।
सीजन-4 का समापन खिताबी मुकाबले के साथ होगा। फाइनल 4 जनवरी को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में शाम को भारतीय समय के अनुसार, साढ़े छह बजे से खेला जाएगा।
पिछले सीजन की तरह ही मैच उन्हीं तीन स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 15 मैच, शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में आठ मैच और अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में 11 मैच आयोजित होंगे। खिलाड़ियों की नीलामी के लिए पंजीकरण की आखिरी तारीख 10 सितंबर है।
--आईएएनएस
आरएसजी