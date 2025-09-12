खेल

19 से 22 सितंबर के बीच हल्द्वानी में एशियन कैडेट कप फेंसिंग चैंपियनशिप, 18 देश लेंगे हिस्सा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 12, 2025, 11:27 AM

हल्द्वानी, 12 सितंबर (आईएएनएस)। हल्द्वानी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में 19 से 22 सितंबर तक एशियन कैडिट कप तलवारबाजी (फेंसिंग) प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें भारत सहित 18 देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इस खेल प्रतियोगिता के मद्देनजर ऑल इंडिया फेंसिंग एसोसिएशन तैयारी में जुटा हुआ है।

उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच नेशनल गेम्स 2025 का आयोजन हुआ था। नेशनल गेम्स के सफल आयोजन के बाद अब उत्तराखंड के प्रति खिलाड़ियों और खेल आयोजकों की रुचि देखी जा रही है। उत्तराखंड की खेल व्यवस्थाओं को देखते हुए अब यहां पर कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन होने जा रहा है।

यह प्रतियोगिता एशियाई फेंसिंग परिसंघ (एफसीए) की ओर से आयोजित की जा रही है, जिसमें एशिया के विभिन्न देशों के तलवारबाज हिस्सा लेंगे।

इस प्रतियोगिता में भारत सहित मंगोलिया, ईरान, बहरीन, इराक, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, फिलीपींस, उज्बेकिस्तान, थाईलैंड, ब्रुनेई दारुस्सलाम, सीरिया, ऑस्ट्रेलिया, तुर्कमेनिस्तान, लेबनान, ताजिकिस्तान और श्रीलंका हिस्सा लेंगे।

आयोजकों के मुताबिक इस खेल प्रतियोगिता में नेपाल को भी शामिल होना था, लेकिन वहां खराब हालात के चलते पड़ोसी देश का प्रतियोगिता में हिस्सा लेना तय नहीं है।

फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव राजीव मेहता ने कहा, "एशिया कप प्रतियोगिता के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहां की खेल व्यवस्थाओं को देखते हुए फेंसिंग परिसंघ ने खेल आयोजित कराने का फैसला लिया है। स्टेडियम इस प्रतियोगिता के लिए पूरी तरह से तैयार है।"

उन्होंने कहा, "इस प्रतियोगिता में 18 देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेने जा रहे हैं। भारतीय खिलाड़ियों को विदेशी खिलाड़ियों के खिलाफ खेलने का मौका मिलेगा, जिससे उनकी रैंकिंग में भी सुधार होगा। नेपाल ने भी इसमें हिस्सा लेना था, लेकिन अभी तक उनकी एंट्री कंफर्म नहीं है।"

प्रतियोगिता में अंडर-17 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इसमें 150 से ज्यादा विदेशी खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जबकि डेढ़ सौ खिलाड़ी और स्टाफ भारत के शामिल होंगे।

--आईएएनएस

आरएसजी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...