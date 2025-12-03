19 जनवरी से एशियन लीजेंड्स लीग क्रिकेट की शुरुआत, ये 7 टीमें लेंगी हिस्सा

मुंबई, 2 दिसंबर (आईएएनएस)। एशियन लीजेंड्स लीग क्रिकेट के दूसरे सीजन की शुरुआत 19 जनवरी से होने जा रही है। 1 फरवरी तक खेले जाने वाले इस सीजन में दो नई टीमों को शामिल किया गया है। इस सीजन कुल 7 टीमें हिस्सा लेने जा रही हैं। वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप ने मंगलवार को मुंबई में एशियन लीजेंड्स लीग सीजन 2 के लॉन्च की आधिकारिक घोषणा की है।

पिछले सीजन इस लीग में इंडियन रॉयल्स, श्रीलंकन लायंस, बांग्लादेश टाइगर्स, अफगानिस्तान पैंथर्स और एशियन स्टार्स ने हिस्सा लिया था, लेकिन इस बार लीग में गल्फ ग्लैडिएटर्स और पाकिस्तान पैंथर्स को जोड़ा गया है।

इस सीजन कुल 25 मैच खेले जाने हैं। प्रत्येक फ्रेंचाइजी राउंड-रॉबिन फॉर्मेट के तहत 6 लीग-स्टेज मैच खेलेगी। इस लीग में दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों को मैदान पर खेलते देखने का मौका मिलेगा।

अनुभवी कोच मदन लाल को एशियन लीजेंड्स लीग क्रिकेट के दूसरे सीजन के लिए टेक्निकल कमेटी का प्रमुख नियुक्त किया है। पूर्व क्रिकेटर ने आईएएनएस से कहा, "मैं कामना करता हूं कि एशियन लीजेंड्स लीग अधिक से अधिक सफल हो। इसे ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। इससे युवाओं को काफी कुछ सीखने को मिल सकता है।"

पूर्व क्रिकेटर संदीप पाटिल ने कहा, "मैं इस लीग का हिस्सा बनकर बहुत खुश हूं। मैंने रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे मैच खेले हैं। बहुत अच्छा लगता है। यह युवाओं को भी मौका देता है, खासकर उन लोगों को, जो अपने-अपने देशों के खिलाड़ियों को खेलते हुए देखने से चूक गए। यह लीग उन लोगों को एक और मौका देगी। पूरी दुनिया इस लीग में दिग्गज क्रिकेटर्स को खेलते देखेगी।"

भारत के पूर्व क्रिकेटर और मशहूर कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने कहा, "मैं उत्साहित हूं, क्योंकि यह 7 टीमों का टूर्नामेंट है। यह शानदार और अधिक रोमांचक होगा। हम बहुत उत्साहित हैं कि यह टूर्नामेंट कुछ ही दिनों में शुरू होने जा रहा है। मेरा मतलब है, करीब 40 दिनों में हमारा पहला मैच होगा।"

