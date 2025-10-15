खेल

19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज, करीब 4 महीने बाद भारत लौटे कोहली

Oct 15, 2025, 04:43 AM

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर (आईएएनएस)। करीब चार महीने विदेश में बिताने के बाद विराट कोहली मंगलवार को स्वदेश लौट आए हैं। 19 अक्टूबर से भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज की शुरुआत होने जा रही है, जिसके लिए भारतीय खिलाड़ी जल्द ऑस्ट्रेलिया रवाना होंगे।

विराट कोहली दिल्ली में अपने साथियों से जुड़ेंगे, जहां से भारतीय टीम बुधवार को पर्थ के लिए रवाना होगी।

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 के समापन के बाद विराट कोहली पत्नी अनुष्का शर्मा और अपने दोनों बच्चों के साथ लंदन रवाना हो गए थे।

विराट कोहली अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टेस्ट और टी20 फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं। उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है। मार्च 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद से यह भारतीय जर्सी में उनकी पहली वनडे सीरीज होगी।

विराट कोहली नवनियुक्त वनडे कप्तान शुभमन गिल के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खेलेंगे। इस टीम में रोहित शर्मा भी मौजूद हैं। ये दोनों ही खिलाड़ी करीब 6 महीनों के बाद भारतीय वनडे टीम में वापसी करने जा रहे हैं।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर को पर्थ स्टेडियम में पहला वनडे मैच खेला जाएगा। इसके बाद 23 अक्टूबर को दोनों टीमें एडिलेड में दूसरा वनडे मैच खेलेंगी, जबकि सिडनी में सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच 25 अक्टूबर को आयोजित होगा।

वनडे वर्ल्ड कप में अभी करीब 2 साल शेष हैं। ऐसे में 36 वर्षीय कोहली और 38 वर्षीय रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में आगामी वनडे सीरीज विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए एक और विश्व कप खेलने की चाहत के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती होगी।

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), यशस्वी जयसवाल।

--आईएएनएस

आरएसजी

