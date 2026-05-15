17 जुलाई से होगा एलपीएल 2026 का आगाज, जाफना किंग्स और गॉल मार्वल्स के बीच पहला मुकाबला

कोलंबो, 15 मई (आईएएनएस)। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड (एसएलसी) ने बताया है कि लंका प्रीमियर लीग (एलपीएल) 2026 का आगाज 17 जुलाई से होगा। टूर्नामेंट का पहला मैच जाफना किंग्स और गॉल मार्वल्स के बीच खेला जाएगा।

एसएलसी की शुक्रवार को जारी आधिकारिक प्रेस रिलीज के मुताबिक, इस मल्टी-टीम टूर्नामेंट का पहला मैच पिछले साल के चैंपियन जाफना किंग्स और रनर-अप गॉल मार्वल्स के बीच खेला जाएगा। कैंपेन का पहला मैच कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा।

बोर्ड ने यह भी बताया है कि ब्लॉकबस्टर शुरुआत से पहले फैंस के मनोरंजन के लिए ग्राउंड पर एक शानदार ओपनिंग सेरेमनी का भी आयोजन किया जाएगा। वहीं, लीग का फाइनल मुकाबला 8 अगस्त को खेला जाएगा। एलपीएल का छठा संस्करण असल में दिसंबर 2025 में होना था, लेकिन आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 की वजह से स्थगित करना पड़ा था। टी20 विश्व कप का आयोजन भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुआ था।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 'होस्ट वेन्यू' को पहले से तैयार करने की बड़ी जरूरत को देखते हुए टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया गया था। लीग में कुल 24 मैच होंगे, जिसमें 20 लीग मैच और चार नॉकआउट मैच शामिल हैं। टूर्नामेंट के सभी मुकाबले कोलंबो में सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब, कोलंबो में आर. प्रेमदासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, कैंडी में पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और दांबुला में रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे।

टूर्नामेंट फॉर्मेट में लीग फेज के दौरान सभी पांच फ्रेंचाइजी एक-दूसरे से दो बार भिड़ेंगी। राउंड-रॉबिन स्टेज के बाद, टॉप चार टीमें प्लेऑफ में जाएंगी। पहला प्लेऑफ मैच, क्वालिफायर 1, टॉप दो टीमों के बीच खेला जाएगा, जिसमें जीतने वाली टीम सीधे फाइनल में जगह बनाएगी।तीसरे और चौथे नंबर पर रहने वाली टीमें एलिमिनेटर में मुकाबला करेंगी, और उस मैच की जीतने वाली टीम क्वालिफायर 1 की हारने वाली टीम से क्वालिफायर 2 में भिड़ेगी। दूसरे क्वालिफायर को जीतने वाली टीम फाइनल में पहुंचेगी। टूर्नामेंट का खिताबी मुकाबला 8 अगस्त को खेला जाएगा।

--आईएएनएस

एसएम/पीएम