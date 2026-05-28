15 साल की उम्र में वैभव की खेल के प्रति जागरूकता कमाल की है: एबी डिविलियर्स

नई दिल्ली, 28 मई (आईएएनएस)। साउथ अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी और युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि 15 साल की उम्र में वैभव की खेल के प्रति जागरूकता कमाल की है। आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में वैभव ने सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के खिलाफ 29 गेंदों में 97 रनों की दमदार पारी खेली।

वैभव सूर्यवंशी की शानदार पारी की बदौलत राजस्थान रॉयल्स पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड पर 8 विकेट खोकर 243 रन बनाने में सफल रही। इसके जवाब में एसआरएच की पूरी टीम 196 रन बनाकर ढेर हो गई। वैभव ने अपनी पारी के दौरान 5 चौके और 12 छक्के लगाए।

डिविलियर्स ने कहा कि वह वैभव के शॉट खेलने के तरीके से ज्यादा प्रभावित दबाव से भरे नॉकआउट मुकाबले में उनकी परिपक्वता और मैदान पर शांत रहने की काबिलियत से हुए। डिविलियर्स ने 'जियोस्टार' से बात करते हुए कहा, "वैभव सूर्यवंशी की पारी की सबसे खास बात यह थी कि दबाव में भी उनका शांत और साफ रवैया। पैट कमिंस और सनराइजर्स हैदराबाद अलग-अलग प्लान आजमाते रहे, लगातार फील्ड बदलते रहे और उनकी लय बिगाड़ने के लिए अपनी लेंथ बदलते रहे, लेकिन वह पूरी पारी के दौरान पूरी तरह से अपने ही दायरे में रहे। नॉकआउट मैच में इतनी कम उम्र में खेल के प्रति इतनी जागरूकता किसी खिलाड़ी के लिए कमाल की बात है।"

उन्होंने आगे कहा, “चाहे उन्होंने शॉर्ट बॉलिंग की हो या फुल लेंथ गेंदों से उन्हें हैरान करने की कोशिश की हो, वह हर प्लान के लिए तैयार दिखे और उन सभी के खिलाफ कंट्रोल में थे। एलिमिनेटर में सिर्फ 29 गेंदों पर 97 रन बनाना और मैदान के हर हिस्से पर हावी होना, निडर बैटिंग का एक शानदार प्रदर्शन था और इसने दिखाया कि आईपीएल के कुछ सबसे धमाकेदार खिलाड़ियों के साथ उनकी चर्चा क्यों हो रही है।”

डीविलियर्स भी इस युवा खिलाड़ी की तैयारी और मैच से पहले मानसिक दिनचर्या की समझ से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि उनके खेल का यह पहलू उनकी उम्र के खिलाड़ी के लिए असामान्य परिपक्वता दिखाता है। आरसीबी हॉल ऑफ फेमर ने कहा, "वैभव सूर्यवंशी के बारे में सबसे प्रभावशाली बात यह है कि सिर्फ 15 साल की उम्र में ही उनकी तैयारी और रूटीन के बारे में उनकी स्पष्टता है। उन्हें मैच-अप को कल्पना करने, गेंदबाजों को पढ़ने और मैच से पहले मानसिक तैयारी करने के बारे में बात करते हुए सुनना उस उम्र में बहुत कम मिलने वाली परिपक्वता का स्तर दिखाता है।"

--आईएएनएस

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