12 सदस्यों वाली भारतीय शॉटगन टीम दूसरे आईएसएसएफ वर्ल्ड कप स्टेज के लिए तैयार

नई दिल्ली, 1 मई (आईएएनएस)। 12 सदस्यों वाली भारतीय शॉटगन टीम कजाकिस्तान के अल्माटी में होने वाले साल के दूसरे अंतरराष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन (आईएसएसएफ) वर्ल्ड कप शॉटगन स्टेज में हिस्सा लेने के लिए पूरी तरह तैयार है।

यह इवेंट 2-11 मई 2026 तक आयोजित होगा। 10 दिन के रोस्टर में पांच ओलंपिक इवेंट्स के लिए 42 नेशनल ओलंपिक कमेटियों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुल 284 एथलीट मैदान में हैं। भारतीय टीम के आठ सदस्य आरपीओ (सिर्फ रैंकिंग पॉइंट्स) शूटर्स के तौर पर मुकाबला करने के लिए इवेंट में हिस्सा ले रहे हैं।

मुकाबले सोमवार को पुरुषों और महिलाओं के स्कीट क्वालिफायर के साथ शुरू होंगे। फाइनल अगले दिन खेला जाएगा। दो ट्रैप फाइनल 9 मई को लिस्टेड हैं। पांचवां और आखिरी फाइनल (ट्रैप मिक्स्ड टीम), 10 मई, 2026 को होगा।

शॉटगन स्क्वॉड ने मार्च में मोरक्को के टैंजियर में अपने इंटरनेशनल मुकाबले शुरू किए, जहां पहला विश्व कप स्टेज खेला गया था।

कॉम्पिटिशन के पहले दिन तीन भारतीय ओलंपियन, सीनियर प्रो मैराज अहमद खान और अनंतजीत सिंह नारुका पुरुषों की स्कीट में और रायजा ढिल्लन महिलाओं की स्कीट में हिस्सा लेंगे। तीनों इस साल पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुकाबला करते दिखेंगे।

सबको हराने वाले इटालियंस के अलावा, भारतीय शूटर्स का मुकाबला फिनलैंड, डेनमार्क, चेक रिपब्लिक, साइप्रस, ग्रीस, पेरू और कतर जैसे मजबूत शॉटगन देशों के शीर्ष निशानेबाजों से होगा।

मेजबान कजाकिस्तान के पास भी एक श्रेष्ठ स्क्वॉड है। चीन और रूस का मजबूत प्रतिनिधित्व, जिसमें रूस को व्यक्तिगत न्यूट्रल एथलीट के तौर पर शामिल किया गया है, यह पक्का करेगा कि भारतीय शूटर्स को पोडियम तक पहुंचने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा।

निशानेबाजी में पिछले कुछ समय से अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारतीय निशानेबाजों के प्रदर्शन शानदार रहा है। अल्माटी में भी भारतीय निशानेबाजों से करिश्माई प्रदर्शन की उम्मीद है।

--आईएएनएस

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