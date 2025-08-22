खेल

11 सितंबर से स्वामी विवेकानंद कप जिला क्लब फुटबॉल चैंपियनशिप की शुरुआत

Aug 22, 2025

कोलकाता, 21 अगस्त (आईएएनएस)। 11 सितंबर से पश्चिम बंगाल में स्वामी विवेकानंद कप जिला क्लब फुटबॉल चैंपियनशिप की शुरुआत होने जा रही है। पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री अरूप बिस्वास ने बताया कि इस टूर्नामेंट का मकसद टैलेंटेड खिलाड़ियों को तलाशना और तराशना है, ताकि वह भविष्य में भारत का नाम रोशन कर सकें।

गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में खेल मंत्री ने इस टूर्नामेंट से मीडिया को अवगत कराते हुए कहा, "बंगाल के इतिहास में जिला क्लब से जुड़ा इतना बड़ा टूर्नामेंट कभी नहीं हुआ। इस टूर्नामेंट का लक्ष्य प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की तलाश करना है, जो भविष्य में भारत के लिए खेलें। यही हमारा मकसद है।"

टूर्नामेंट की शुरुआत के लिए 11 सितंबर के दिन को चुना गया है। इसके पीछे की वजह बताते हुए अरूप बिस्वास ने कहा, "स्वामी विवेकानंद के शिकागो में दिए गए भाषण के 133 साल पूर्ण होने वाले हैं। इसी अवसर पर हम इस फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कर रहें है, जिसका नाम स्वामी विवेकानंद कप जिला क्लब फुटबॉल चैंपियनशिप होगा। 11 सितंबर 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में ऐतिहासिक भाषण दिया था, जिसने भारत को पूरे विश्व में पहचान दिलाई। ठीक इसी दिन से इस टूर्नामेंट की शुरुआत होगी।"

भारतीय फुटबॉल संघ (आईएफए) के अध्यक्ष अजीत बनर्जी ने आगामी टूर्नामेंट को लेकर कहा, "स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में भारत को पूरे विश्व के सामने परिचित करवाया। उनकी याद में उसी 11 सितंबर से इस टूर्नामेंट की शुरुआत होगी। उनके नाम से इस टूर्नामेंट का आयोजन होगा। इसमें करीब 390 मुकाबले खेले जाने हैं। टूर्नामेंट में प्राइज मनी के तौर पर 50 लाख रुपये मिलेंगे। चैंपियन टीम को 5 लाख रुपये मिलेंगे, जबकि रनरअप को 3 लाख रुपये मिलेंगे।"

बेलूर मठ ग्राउंड में 11 सितंबर से इस स्वामी विवेकानंद कप जिला क्लब फुटबॉल चैंपियनशिप की शुरुआत होने जा रही है। इस टूर्नामेंट में प्रत्येक जिले से 8 टीमों के चुना जाएगा।

