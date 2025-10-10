खेल

11 अक्टूबर : क्रिकेट इतिहास का 'काला अध्याय', जब हैंसी क्रोनिए पर लगा 'आजीवन बैन'

Oct 10, 2025, 02:31 PM

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर (आईएएनएस)। साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर हैंसी क्रोनिए ने अपनी शानदार बल्लेबाजी और नेतृत्व क्षमता से क्रिकेट जगत में खास पहचान बनाई, लेकिन मैच फिक्सिंग उनके करियर के लिए सबसे बड़ा कलंक साबित हुई।

11 अक्टूबर 2000 को साउथ अफ्रीकी क्रिकेट बोर्ड ने मैच फिक्सिंग में संलिप्त हैंसी क्रोनिए पर आजीवन बैन लगाया था, जिसे विश्व क्रिकेट का सबसे 'काला अध्याय' माना जाता है।

7 अक्टूबर 2000 को दिल्ली पुलिस ने हैन्सी क्रोनिए पर भारत के खिलाफ वनडे मैच में पैसे लेकर मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया। एक सट्टेबाज के साथ क्रोनिये की बातचीत के अंश भी जारी किए गए।

हालांकि, शुरुआत में क्रोनिए ने इस मामले में संलिप्तता से इनकार किया। साउथ अफ्रीकी बोर्ड भी अपने खिलाड़ी के समर्थन में एकजुट नजर आया।

11 अप्रैल 2000 को हैंसी क्रोनिए ने सुबह 3 बजे बोर्ड के प्रबंध निदेशक अली बाकर के साथ फोन पर बातचीत में स्वीकारा कि उन्होंने भारत के खिलाफ मुकाबले में बेईमानी की थी। क्रोनिये ने बताया कि उन्हें सूचना और पूर्वानुमान देने के लिए 10-15 हजार डॉलर मिले थे। हालांकि, उस समय हैंसी ने कहा कि उन्होंने मैच फिक्सिंग नहीं की।

इस बीच 7 जून को साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर पैट सिमकॉक्स ने किंग कमीशन के सामने गवाही दी कि क्रोनिए ने उनसे 1994-95 सीजन के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच हारने के लिए संपर्क किया था। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि साल 1996 में मुंबई में टीम मीटिंग के दौरान क्रोनिए ने एक वनडे मैच हारने के लिए 2,50,000 डॉलर की पेशकश की थी।

8 जून 2000 को हर्शल गिब्स ने स्वीकारा कि उन्होंने अपने पूर्व कप्तान से भारत में वनडे मैच में 20 रन से कम बनाने का प्रस्ताव स्वीकार किया था, जिसके बदले उन्हें 15 हजार डॉलर मिले। कुछ घंटों बाद ही बोर्ड ने इस दिग्गज खिलाड़ी को सस्पेंड कर दिया।

13 जून 2000 को जैक कैलिस ने बताया कि मार्च 2000 में बेंगलुरु में भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले तीन खिलाड़ियों को एक प्रस्ताव दिया गया था।

15 जून को क्रोनिए ने भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन पर आरोप लगाते हुए बवाल खड़ा कर दिया। क्रोनिए ने बताया कि तत्कालीन कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने उन्हें एक सट्टेबाज से मिलवाया था, जिसने उन्हें साल 1996 में साउथ अफ्रीका के भारत दौरे पर एक टेस्ट मैच फिक्स करने की पेशकश की थी।

26 जून को किंग कमीशन की सुनवाई के दौरान क्रोनिए ने सौदों में अपनी संलिप्तता के लिए माफी मांग ली। 28 अगस्त को साउथ अफ्रीकी बोर्ड ने मैच फिक्सिंग कांड में भूमिका के लिए हर्शल गिब्स के साथ हेनरी विलियम्स पर 31 दिसंबर 2000 तक का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से बैन लगा दिया।

इसके बाद आखिरकार 11 अक्टूबर 2000 को किंग कमीशन ने क्रोनिए को असली गुनहगार साबित करते हुए उन पर आजीवन बैन लगा दिया, जिसके बाद क्रोनिए जोहान्सबर्ग की एक कंपनी में वित्तीय प्रबंधक के तौर पर काम करने लगे।

इस घटनाक्रम के करीब 2 साल बाद 1 जून 2002 को 32 वर्षीय हेंसी क्रोनिए ने एक प्लेन हादसे में अपनी जान गंवा दी।

68 टेस्ट मुकाबलों में 36.41 की औसत के साथ 3,714 रन बनाने वाले क्रोनिये के नाम इस फॉर्मेट में 6 शतक और 23 अर्धशतक दर्ज हैं। उन्होंने 188 वनडे मुकाबलों में 5,565 रन बनाने के साथ 114 विकेट भी हासिल किए।

--आईएएनएस

आरएसजी/एएस

