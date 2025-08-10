11 अगस्त से मैसूर में महाराजा ट्रॉफी सीजन 4 की शुरुआत, जानिए पूरा कार्यक्रम

मैसूर, 10 अगस्त (आईएएनएस) महाराजा ट्रॉफी केएससीए टी20 का चौथा सीजन सोमवार को मैसूर के श्रीकांतदत्त नरसिम्हाराजा वाडियार क्रिकेट स्टेडियम में एक रोमांचक डबल-हेडर के साथ शुरू होगा। 11 से 28 अगस्त तक 34 मैच इसी स्टेडियम में खेले जाएंगे।
शुरुआती मुकाबले में गुलबर्ग मिस्टिक्स का सामना मंगलुरु ड्रैगन्स से होगा। पिछले सीजन की सेमीफाइनलिस्ट मिस्टिक्स की नजर मजबूत शुरुआत करने पर होगी, जबकि प्वाइंट्स टेबल में सबसे नीचे रही ड्रैगन्स वापसी के लिए बेताब होगी। दिन का दूसरा मैच में गत चैंपियन मैसूर वॉरियर्स का सामना बैंगलोर ब्लास्टर्स से होगा।
लीग चरण 25 अगस्त तक चलेगा, उसके बाद क्वालीफायर-1, एलिमिनेटर और क्वालीफायर-2 खेले जाने हैं। लीग चरण के अंत में शीर्ष चार टीमें नॉकआउट में पहुंचेंगी। दिन के मुकाबले दोपहर तीन बजकर 15 मिनट से शुरू होंगे। शाम के मैच 7 बजकर 15 मिनट से खेले जाएंगे।
महाराजा ट्रॉफी केएससीए टी20 मैच का कार्यक्रम
11 अगस्त : गुलबर्ग मिस्टिक्स बनाम मंगलुरु ड्रैगन्स (दोपहर तीन बजकर 15 मिनट से)
11 अगस्त : बेंगलुरु ब्लास्टर्स बनाम मैसूर वॉरियर्स (शाम 7 बजकर 15 मिनट से)
12 अगस्त : हुबली टाइगर्स बनाम शिवमोग्गा लायन्स (दोपहर तीन बजकर 15 मिनट से)
12 अगस्त : मैसूर वॉरियर्स बनाम गुलबर्ग मिस्टिक्स (शाम 7 बजकर 15 मिनट से)
13 अगस्त : बेंगलुरु ब्लास्टर्स बनाम हुबली टाइगर्स (दोपहर तीन बजकर 15 मिनट से)
13 अगस्त : मंगलुरु ड्रैगन्स बनाम शिवमोग्गा लायन्स (शाम 7 बजकर 15 मिनट से)
14 अगस्त : मैसूर वॉरियर्स बनाम मंगलुरु ड्रैगन्स (दोपहर तीन बजकर 15 मिनट से)
14 अगस्त : गुलबर्ग मिस्टिक्स बनाम बेंगलुरु ब्लास्टर्स (शाम 7 बजकर 15 मिनट से)
15 अगस्त : शिवमोग्गा लायन्स बनाम बेंगलुरु ब्लास्टर्स (दोपहर तीन बजकर 15 मिनट से)
15 अगस्त : हुबली टाइगर्स बनाम मंगलुरु ड्रैगन्स (शाम 7 बजकर 15 मिनट से)
16 अगस्त : शिवमोग्गा लायन्स बनाम गुलबर्ग मिस्टिक्स (दोपहर तीन बजकर 15 मिनट से)
16 अगस्त : मैसूर वॉरियर्स बनाम हुबली टाइगर्स (शाम 7 बजकर 15 मिनट से)
17 अगस्त : मंगलुरु ड्रैगन्स बनाम बेंगलुरु ब्लास्टर्स (दोपहर तीन बजकर 15 मिनट से)
17 अगस्त : मैसूर वॉरियर्स बनाम शिवमोग्गा लायन्स (शाम 7 बजकर 15 मिनट से)
18 अगस्त : मैसूर वॉरियर्स बनाम बेंगलुरु ब्लास्टर्स (दोपहर तीन बजकर 15 मिनट से)
18 अगस्त : गुलबर्ग मिस्टिक्स बनाम हुबली टाइगर्स (शाम 7 बजकर 15 मिनट से)
19 अगस्त : गुलबर्ग मिस्टिक्स बनाम शिवमोग्गा लायन्स (दोपहर तीन बजकर 15 मिनट से)
19 अगस्त : मंगलुरु ड्रैगन्स बनाम हुबली टाइगर्स (शाम 7 बजकर 15 मिनट से)
20 अगस्त : गुलबर्ग मिस्टिक्स बनाम मैसूर वॉरियर्स (दोपहर तीन बजकर 15 मिनट से)
20 अगस्त : हुबली टाइगर्स बनाम बेंगलुरु ब्लास्टर्स (शाम 7 बजकर 15 मिनट से)
21 अगस्त : मंगलुरु ड्रैगन्स बनाम मैसूर वॉरियर्स (दोपहर तीन बजकर 15 मिनट से)
21 अगस्त : बेंगलुरु ब्लास्टर्स बनाम शिवमोग्गा लायन्स (शाम 7 बजकर 15 मिनट से)
22 अगस्त : हुबली टाइगर्स बनाम गुलबर्ग मिस्टिक्स (दोपहर तीन बजकर 15 मिनट से)
22 अगस्त : शिवमोग्गा लायन्स बनाम मंगलुरु ड्रैगन्स (शाम 7 बजकर 15 मिनट से)
23 अगस्त : हुबली टाइगर्स बनाम मैसूर वॉरियर्स (दोपहर तीन बजकर 15 मिनट से)
23 अगस्त : बेंगलुरु ब्लास्टर्स बनाम गुलबर्ग मिस्टिक्स (शाम 7 बजकर 15 मिनट से)
24 अगस्त : बेंगलुरु ब्लास्टर्स बनाम मंगलुरु ड्रैगन्स (दोपहर तीन बजकर 15 मिनट से)
24 अगस्त : शिवमोग्गा लायन्स बनाम मैसूर वॉरियर्स (शाम 7 बजकर 15 मिनट से)
25 अगस्त : शिवमोग्गा लायन्स बनाम हुबली टाइगर्स (दोपहर तीन बजकर 15 मिनट से)
25 अगस्त : मंगलुरु ड्रैगन्स बनाम गुलबर्ग मिस्टिक्स (शाम 7 बजकर 15 मिनट से)
26 अगस्त : क्वालीफायर-1 (दोपहर तीन बजकर 15 मिनट से)
26 अगस्त : एलिमिनेटर (शाम 7 बजकर 15 मिनट से)
27 अगस्त : क्वालीफायर-2 (शाम 7 बजकर 15 मिनट से)
28 अगस्त : फाइनल (शाम 7 बजकर 15 मिनट से)
टीमें :
मैसूर वॉरियर्स : कार्तिक एस यू, कार्तिक सीए, प्रसिद्ध कृष्णा, करुण नायर, मनीष पांडे, गौतम के, यशोवर्धन परंतप, वेंकटेश एम, हर्षिल धर्माणी, लंकेश केएस, कुमार एलआर, गौतम मिश्रा, शिखर शेट्टी, सुमित कुमार, धनुष गौड़ा, कुशाल एम वाधवानी, शरथ श्रीनिवास, शमंत एसएम, गौतम सागर और एमआर जयंत।
बेंगलुरु ब्लास्टर्स : मयंक अग्रवाल, शुभांग हेगड़े, सूरज आहूजा, नवीन एमजी, ए रोहन पाटिल, चेतन एलआर, मोहसिन खान, विद्याधर पाटिल, सिद्धार्थ अखिल, माधव प्रकाश बजाज, रोहन नवीन, कृतिक कृष्णा, राजवीर वाधवा, भुवन मोहन राजू, रोहन एम राजू, निरंजन नाइक, प्रतीक जैन, ईशान एस, वैभव शर्मा ए और पुनीत एस।
हुबली टाइगर्स : मनवंत कुमार एल, श्रीजीत केएल, केसी करियप्पा, कार्तिकेय केपी, अभिनव मनोहर, देवदत्त पडिक्कल, मोहम्मद ताहा, विजयराज बी, प्रखर चतुर्वेदी, संकल्प एसएस, समर्थ नागराज, रक्षित एस, नितिन एस नागराजा, यश राज पुंजा, रितेश एल भटकल, श्रीषा एस अचर, नाथन जेएफ डी मेलो और निश्चित पई।
गुलबर्ग मिस्टिक्स : लवनिथ सिसोदिया, प्रवीण दुबे, विशक विजयकुमार, स्मरण आर, सिद्धार्थ केवी, मोनिश रेड्डी, लवीश कौशल, पृथ्वीराज, हर्षवर्धन खुबा, शीतल कुमार, जैस्पर ईजे, मोहित बीए, फैजान रायज, सौरव एम मुत्तूर, एसजे निकिन जोस, प्रज्वल पवन, यूनुस अली बेग, लिखित एम बन्नूर, संतोष बसवराज और शशिकुमार के।
शिवमोग्गा लायन्स : कौशिक वी, निहाल उल्लाल, हार्दिक राज, अविनाश डी, विद्वथ कावेरप्पा, अनिरुद्ध जोशी, अनिश्वर गौतम, ध्रुव प्रभाकर, संजय अश्विन सी, आनंद डोड्डामणि, साहिल शर्मा, दीपक देवाडिगा, भरत धुरी, रोहित के, तुषार सिंह, दर्शन एमबी, मारिबासवा चन्द्रशेखर गौड़ा, सिरीश बलगार, मोहम्मद अशफाक और अशोक।
मंगलुरु ड्रैगन्स : पारस गुरबक्स आर्य, मैकनील हैडली नोरोन्हा, लोचन एस गौड़ा, अभिलाष शेट्टी, शरत बीआर, रोनित मोरे, श्रेयस गोपाल, मेलू क्रांति कुमार, सचिन शिंदे, अनीश केवी, थिप्पा रेड्डी, संतोके सिंह, आदर्श प्रज्वल, अभिषेक प्रभाकर, शिवराज एस, पल्लव कुमार दास, श्रीवत्स आर आचार्य और रोहन राजेंद्र रेवनकर।
--आईएएनएस
आरएसजी